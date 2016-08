AU STAR DE LA CROISETTE : Menwar en live au cinéma

Le 16 septembre, Menwar sera en concert au cinéma Star de La Croisette à Grand-Baie, à partir de 20h30. Un concept qui se veut le début d’une longue collaboration avec les artistes locaux. Une initiative que l’on doit saluer au vu du nombre restreint d’endroits où les artistes peuvent se produire à Maurice.

Un concert dans le confort d’une salle de cinéma. C’est ce que proposeront les cinémas Star en accueillant Menwar, le 16 septembre. “L’art et la culture étant étroitement liés, nous souhaitons deux choses avec ce concept : continuer à permettre au public mauricien de se divertir en venant découvrir les artistes mauriciens dans une salle confortable, en toute sécurité, et pouvoir avoir un bon son, ce qui est primordial pour apprécier la musique”, explique Pascal Pertum, Event Coordinator aux cinémas Star. “Nous venons avec cette initiative pour faire la promotion des artistes mauriciens. Ils sont bourrés de talents et n’ont pas beaucoup d’endroits pour pouvoir s’exprimer. Nous leur offrons une alternative intéressante”, confie Éric Koenig, directeur des Cinémas Star.

Avec cette initiative, les organisateurs misent sur les possibilités de proximité entre l’artiste et le public qu’offre un tel lieu. Un concert live et intimiste où l’artiste ne fera qu’un avec son public. “La taille de la salle avec ses 308 sièges et sa structure permettent d’y installer une scène tout en étant très proche du public. Cette proximité donne une autre dimension au concert, offrant l’occasion au public de mieux fusionner avec l’artiste. Il y aura plus d’émotion et de feeling et d’échange avec l’artiste”, souligne Pascal Pertum. Une séance de photos et de dédicaces est prévue à la fin du concert.

Très bonne acoustique.

Cette initiative réinvente la tenue des concerts puisqu’il s’agit d’un espace où la sonorisation est déjà très bonne. Pour la rendre encore meilleure et l’adapter à un concert live, les organisateurs ont fait appel à ICHOS Production, un professionnel dans ce domaine. “Nous serons dans une salle complètement insonorisée avec des normes françaises très poussées pour la qualité du son. Cela donne une expérience au public d’avoir la possibilité de découvrir un concert en intérieur, avec une très bonne qualité audio”, confie Éric Koenig.

Pour Menwar, cette initiative peut être une bouée de sauvetage pour les artistes locaux. “C’est un concept très intéressant, une ouverture pour les artistes locaux. Nous avons un nouveau lieu pour nous produire, pour échanger avec le public.” Sur le plan technique, Menwar ne se fait pas de souci. “Nous avons fait des tests et l’acoustique a donné de très bons résultats.” Il n’est pas inquiet d’être le premier à défendre ce concept. “Quand vous êtes habitués à jouer dans des espaces fermés comme des salles de théâtre, vous n’avez pas de mal à vous adapter. Avant, il y avait des concerts dans des salles de cinéma. Je me souviens y avoir vu se produire Georgie Joe et Mario Armel dans les années 70. Tout devrait bien se passer.” Menwar ne changera pas son set-up habituel, à quelques détails près. “Je serai accompagné d’un guitariste et d’un percussionniste comme à l’accoutumée, pour un concert de deux heures. Ce qui changera, c’est que je ne pourrai pas mettre en avant un vrai décor, comme je le fais dans les salles de théâtre.”

Une plate-forme de l’océan Indien.

Cette initiative répond à un autre problème auxquels les artistes doivent souvent faire face : une rémunération décente. Les cinémas Star ont décidé de rémunérer les artistes qui se produiront chez eux à hauteur de 50% sur les ventes de billets. “Le gros problème à Maurice est que l’artiste ne peut pas vivre de son art. Nous avons décidé de leur donner la moitié des recettes sur la vente des billets. L’artiste doit être rémunéré correctement. Cela l’encouragera à créer d’avantage et à développer son art. C’est l’art qui nous fait avancer”, confie Éric Koenig.

Les organisateurs espèrent organiser un concert par mois avec les artistes locaux. Ils envisagent également d’inviter des artistes de la région à venir à Maurice et d’envoyer les artistes locaux à La Réunion pour se produire dans les salles de cinéma Star. “L’idée est de créer une plate-forme de l’océan Indien pour avoir un échange de cultures, un échange musical”, confie Éric Koenig. “On peut même envisager d’organiser des spectacles d’humour.”

Les billets, à Rs 600, sont disponibles à l’accueil des cinémas Star de Bagatelle et de Grand-Baie La Croisette, ainsi que sur le Réseau Otayo. Renseignements et réservations : 466-9999 et 58-80-00-54.