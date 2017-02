AU SUD : Rs 52 M pour le remplacement de tuyaux

Quelque Rs 52 M seront dépensées pour les travaux de remplacement des tuyaux à Balance, Chemin-Grenier et morcellement Omnicane, dans le sud de l'île. Le contrat a été alloué à Pacific Builders. Les travaux, qui ont débuté en janvier, comprennent la pose de 2 km de tuyaux en fonte ductile de 150 mm de diamètre le long de Balance en passant par Chemin-Grenier jusqu’à morcellement Omnicane. De plus, 2,4 km de tuyaux de 100 mm seront aménagés le long des conduits latéraux; l,5 km de tuyaux de 100 mm comme “sidelay”; et 1,6 km de tuyaux de 90 mm de diamètre pour une fourniture d’eau temporaire. Environ 675 foyers sont concernés.

L’objectif de ce projet est de remplacer les tuyaux vétustes et en composé amiante-ciment pour une meilleure fourniture d’eau. En effet, l’approvisionnement en eau dans ces régions est irrégulier car les conduits sont sujets à des ruptures fréquentes. Les tuyaux existants de 75 et 100 mm sont alimentés par le réservoir Martinière. L’eau provient de la station de traitement de Mont-Blanc.

Par ailleurs le remplacement de tuyaux sur une distance de 5,9 km dans la région de Moka a également débuté en janvier dernier et s’échelonnera sur un an. Le contrat a été alloué à Square Deal Multipurpose Cooperative Society Ltd. Les habitants de Camp Samy, Gentilly, Telfair et L’Espérance en seront les bénéficiaires. Une somme de Rs 37 millions sera déboursée pour ce projet.