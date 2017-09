AU SUGAR BEACH HOTEL : The Voice 2017, leur talent a plu au public mauricien

Cinq finalistes de l'édition 2017 de The Voice, émission suivie par des millions de téléspectateurs, sont venus à la rencontre de leurs fans mauriciens samedi dernier lors d'un concert sur la pelouse de l'hôtel Sugar Beach à Flic-en-Flac à l'initiative de Titanium Events. Emmy Liyana, Dilomé, Audrey, Ann Shirley, Marius accompagnés de Tamara (candidate à The Voice 2016) ont repris les grandes chansons de leur répertoire.

Chez nous, les talents de The Voice 2017 ont pu constater que leur talent plaisait aux Mauriciens comme aux touristes de diverses nationalités venus nombreux pour les acclamer sur la pelouse de l'hôtel Sugar Beach où se déroulait le concert.

C'est un public très motivé qui a accueilli les jeunes chanteurs. L'ambiance s'installe dès les premiers morceaux. On apprécie la version de Dilomé du titre "Formidable" de Stromae. Chapeau et chemise à rayures, le jeune homme reprend ensuite "L'aigle noir" de Barbara en duo avec Emmy Liyana. Cette dernière s'était illustrée lors des battles en revisitant cette chanson. L'ancienne candidate de Zazie à la voix puissante a été l'un des talents les plus singuliers de la saison 6. Sous les yeux émerveillés du public, elle s'approprie la scène, nous hypnotise en reprenant "Lost on you" de MP accompagnée de Tamara à la guitare. Et que dire de sa version de "Feeling good" de Nina Simone. Sur la pelouse, les fans savourent.

Ensuite place à Marius, avec sa bonne humeur contagieuse. Racontant ses dernières vacances au pays en décembre dernier où il a appris le kitesurf au Morne, il s'amuse sur l'absence de son coach de sports nautiques à son concert. Chignon sur la tête, Marius séduit avec son timbre de voix dans "Falling in love with you" ou encore "Wake me up before you go-go" de Wham.

Entre douceur et grâce, Tamara qui retrouve le public mauricien après le concert de l'année dernière en compagnie des Arcadians, MB 14 etc, reprend le tube "Knockin on heaven's door", l'une des chansons qu'elle avait choisi de reprendre chez nous l'année dernière. Arborant le look de Marcia Barett de Boney M, et coiffée comme la chanteuse, Ann-Shirley elle enchaînera avec "True colours" de Cindy Lauper. La diva soul continue avec "Marcel" de Christophe Mae.

Audrey prend ensuite le relais et parle de son goût pour les années 1930. Look rétro, robe rouge et suave voix éraillée, la Réunionnaise, qui a grandi en Dordogne, enchantera le public en reprenant "La maison sur le port" d'Amalia Rodriguez. Son éventail fétiche à la main, qui l'accompagne partout, elle enchaîne avec son timbre rocailleux les titres qui sortent de son répertoire de prédilection, des interprétations aux airs de blues, swing et rhythm'n blues.

Les candidats de The Voice 2017 ont quitté la scène après plus de deux heures d'échange musicales et un public ravi.