AU SUN TRUST, HIER : Le BP ratifie l’adhésion de Monty, Joomaye et Lesjongard au MSM

Pravind Jugnauth a présidé, hier, sa première réunion du Bureau politique du MSM au Sun Trust depuis son intronisation en tant que Premier ministre. Réunion qui aura duré plus d’une heure et demie, les membres du BP discutant de l’actualité, dont les nouvelles responsabilités de Pravind Jugnauth en tant que PM et aussi celles que les différents membres occupent au niveau du parti. La politique locale, avec la création du Reform Party de Roshi Bhadain, a aussi fait l’objet de discussions.

Si à l’issue de cette rencontre, le leader du MSM, qui s’est brièvement adressé à la presse, ne s’est pas appesanti sur le départ de Roshi Bhadain du gouvernement et du MSM et s’est dit prêt à faire face à n’importe qui dans l’opposition, il nous revient que les dossiers que comptent révéler l’élu du No 18 contre ses anciens pairs ont été envisagés. Mais au MSM, on se dit “serein”, le parti de Roshi Bhadain étant considéré “mort-né” et son leader avec.

Ce premier BP sous la présidence du nouveau PM a été également l’occasion de procéder au vote pour l’adhésion des trois nouveaux membres du MSM, en l’occurrence Marie Claire Monty, Zouberr Joomaye et Joe Lesjongard, qui en ont fait la demande après s’être rangés du côté du gouvernement. Adhésion qui comprend de facto, selon les règles intérieures du MSM – ces nouveaux membres siégeant au Parlement – qu’ils deviennent membres du Bureau politique. Selon nos informations, ces nouvelles adhésions ont été entérinées en dépit des réserves que certains n’ont pas souhaité exprimer, la demande des nouveaux adhérents ayant été présentée par le leader lui-même. Il ressort, toutefois, qu’il y a eu diverses interrogations quant à “ce retour à lacaz mama”, plusieurs membres se demandant quels étaient les intérêts de ceux qui se rapprochent de Pravind Jugnauth, maintenant qui occupe le poste de chef de l’État.

Aux journalistes, Pravind Jugnauth a aussi confirmé sa rencontre avec le leader de l’opposition, lundi, exprimant sa satisfaction que Xavier Duval ait accepté son invitation. Il indique que cette rencontre se situe dans le cadre légal des consultations que doivent avoir le PM et le leader de l’opposition. “En tant que nouveau Premier ministre et lui en tant que leader de l’opposition, nous sommes amenés à avoir des consultations sur divers sujets, notamment par rapport aux nominations. C’est dans ce contexte que je vais rencontrer Xavier Duval. Mais au-delà de la loi, je peux aussi décider de le rencontrer. C’est ma prérogative. Nous verrons. Lundi, nous discuterons comment lui est moi nous pouvons travailler. Il s’agit d’une rencontre strictement professionnelle. Il ne faut pas voir autre chose dans cette rencontre”, dit le leader du MSM.