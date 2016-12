AURÉLIE ALCINDOR, SPRINTEUSE DÉTENTRICE D'UNE BOURSE SPORT-ÉTUDES AUX ETATS-UNIS : « Je suis prête à relever le défi »

L'aventure continue de plus belle pour Aurélie Alcindor. Après son passage aux Jeux Olympiques de Rio, le sprinteuse de 22 ans, originaire de Morcellement Raffray St Pierre, s'envole le 1er janvier 2017 en bourse sport-études aux Etats-Unis. Elle passera sa première année au Cowley College dans l'Arkansas le temps de préparer son entrée en janvier 2018 à Oklahoma Baptist University (OBU), institution qui avait accueilli dans le passé toute une génération d'athlètes mauriciens. Avec l'octroi de cette bourse, on peut penser que la voie vers le pays de l'Oncle Sam avec les perspectives d'avenir qu'elle offre, s'est à nouveau ouverte. Aurélie Alcindor a choisi de se spécialiser dans l'éducation physique et sportive, mais elle devra surtout trouver l'équilibre entre sa carrière et ses études. Un défi qu'elle souhaite relever avec brio, nous dit elle dans le court entretien qui suit.

Dites-nous premièrement à quel moment ce rêve de partir en bourse sport-études aux Etats-Unis a-t-il commencé?

Je m'en souviendrai toujours. Ce rêve est né aux Jeux Olympiques de Rio, soit juste après, ou un jour après, ma course du 200 m quand le président de l'AMA, Vivian Gungaram, m'a contacté au téléphone pour m'annoncer que l'entraîneur américain, Ron Davis (ancien coach de l'élite nationale de sprint à Maurice 1988-1990) était très interessé à me faire venir en sport-études aux Etats-Unis trouvant que je détenais un bon potentiel sportif. A partir de là, c'est Ricky Wai Choon (ancien athlète de demi-fond ayant obtenu une bourse sport-études à Oklahoma Baptiste University (OBU), Etats-Unis) qui s'est occupait des procédures d'admission. Je leur dois beaucoup et les remercie du fond du coeur.

Peut-on savoir qu'est-ce qui a influencé votre choix?

Mes parents ont été à la base de ma décision. Quand j'ai appris la bonne nouvelle, j'étais choquée, car je vis seule avec ma mère Doris, mon frère Patrice vivant en Australie, et mon père Clifford (ancien sergent de la SMF et ancien athlète spécialiste du triple saut et saut en hauteur) étant en service en Mauritanie au niveau de la sécurité. Donc quand je suis rentrée de Rio, j'en ai parlé avec mes parents et mon coach, Eric Milazar, pour prendre une décision. Le président de l'AMA, Vivian Gungaram a aussi trouvé qu'il valait mieux pour moi de partir. Tout cela m'a rassurée et aidée à prendre la meilleure des décisions.

Dans quelle filière avez-vous choisi de faire des études?

J'ai toujours voulu devenir professeur d'éducation physique et sportive. Donc pour l'instant, je vais me spécialiser dans cette filière. Après si je désire changer, je pourrai le faire après avoir acquis mes 24 credit hours.

L'heure du départ approche à grands pas. Vous sentez-vous prête à changer brusquement de pays, d'environnement… de vie?

Je pars le premier jour de l'an 2017 à 22h30. C'est un changement obligatoire, car maintenant je n'ai plus le choix. Je ne veux plus reculer. Quand il faut y aller, il faut y aller. Au fond, on n'est jamais prêt. Mais il faut partir. Une nouvelle vie m'attend et je veux la réussir pleinement.

Quelle sera votre priorité durant votre première année d'études au Cowley College dans l'Arkansas?

Je dois déjà pouvoir trouver l'équilibre entre le sport et les études. Ce n'est pas évident à faire, mais je vais m'appliquer pour réussir. Après, je pense que ça ira mieux au fur et à mesure.



Resterez-vous fidèle au sport comme vous le serez sans doute aux études durant les prochaines années?

Evidemment, car en fait j'y vais en grande partie à cause de ma carrière. J'ai envie d'évoluer, de progresser au frottement des meilleures. Ici, je me retrouve toujours seule en tête, sans vraiment une bonne opposition pour me pousser à me surpasser. Là-bas, ce sera l'inverse car les compétitions sont toujours plus relevées. Cela va me faire avancer.

Votre épreuve sera le 200 m ou du 400 m ou bien les deux?

Je ferai les deux. Car je n'ai pas vraiment de préférence, quoique ça fait moins mal au 200 m. Mais je vais aussi rester sur le tour de piste car je vais m'attaquer dès l'année prochaine aux records nationaux de des deux épreuves. Je me rapproche de plus en plus des 23"83 et 54"62. Je ne suis plus bien loin avec 24"20 (Réduit l'an dernier) et surtout 54"93 (Durban en juin).Il faut que j'aille les chercher.

Pour finir avez-vous conscience de ce qui vous attend à travers cette bourse sport-études aux Etats-Unis?

(Elle sourit)Tout à fait, je sais ce qui m'attend. Il y aura du travail. Ce sera difficile, mais je vais m'accrocher et m'adapter. Je pars pour faire des choses nouvelles. Mais je suis prête à relever le défi.