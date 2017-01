AUSTRALIAN DAY 2017 : Première sortie officielle du nouveau Premier ministre

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a fait sa première sortie officielle hier après-midi en tant que PM à la maison de l'Étoile, Eureka, à Moka, à l'occasion de l'Australian Day. Il a été accueilli par la haute-commissaire australienne Susan Coles. A noter que le Ministre Mentor sir Anerood Jugnauth en était aussi à sa première sortie officielle depuis l'arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir.

Le traditionnel toast a été offert par la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et le haut-commissaire australien, Susan Coles, respectivement en présence du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo.

La majorité des ministres ainsi que des dirigeants du secteur privé étaient également présents à la réception hier. La transition gouvernementale se trouvait d'ailleurs au centre de toutes les conversations. Dans les milieux du secteur privé, le sentiment est de donner du temps au nouveau gouvernement pour faire ses preuves, ajoutant que le message de Pravind Jugnauth à la nation a indiqué que celui-ci « compte suivre une politique de continuité ».

L'Australian Day est célébrée chaque année le 26 janvier afin de commémorer l'arrivée de la première flotte européenne à Sydney Cove, en 1788, et la proclamation, à l'époque, de la souveraineté britannique sur la côte est de la Nouvelle-Zélande.