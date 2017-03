AUSTRALIE - CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME : Queen of Katwe, « Pour encourager les femmes dans un monde dominé par les hommes »

La haute commission australienne à Maurice célébrera la Journée internationale de la Femme en proposant une séance de cinéma gratuite aux associations féminines qui travaillent en partenariat avec elle, et ce pour aller voir Queen of Katwe le 8 mars à 18h30 au MCine de Trianon. Le but de cette initiative est de « provide a positive message to women and girls that they can make it even in male dominated occupations and industries ».

Queen of Katwe, une production de Walt Disney Pictures et d’ESPN Films, est sorti en 2016 et raconte l’histoire vraie d’une enfant, Phiona Mutesi, 10 ans, vivant avec sa famille, qui lutte pour survivre dans le bidonville de Katwe, à Kampala, capitale de l’Ouganda. Un jour, elle rencontre un certain Robert Katende dans un programme de missionnaires. Celui-ci est entraîneur de football et enseigne les jeux d’échecs aux enfants. Cette rencontre changera sa vie puisque la petite Phiona décidera d’apprendre le jeu. Fascinée par ce qu’elle découvre, elle devient vite la meilleure joueuse d’échecs sous la houlette de Katende. La jeune prodige enchaîne les compétitions. Son exposition au monde lui permet de poursuivre son éducation tant de manière formelle qu’informelle. Elle rêve de sortir de l’état de pauvreté dans lequel elle vit ainsi que d’offrir une meilleure vie à sa famille.

Le film est basé sur le roman de l’écrivain américain Tim Crothers, The Queen of Katwe : A Story of life, chess, and One Extraodinary girl’s dream of becoming a Grandmaster. Durant la même année, Walt Disney, en joint-venture avec l’ESPN, chaîne de télévision sportive internationale basée aux États-Unis, décide de le porter à l’écran. C’est ainsi que la réalisatrice indienne Mira Nair fut approchée pour en faire un film. Captivée par l’histoire, elle affirme : « I have always been surrounded by these local stories but hadn’t done anything in Uganda since 1991. I love any story about people who make something from what appears to be nothing. » Elle rencontre alors la petite fille, sa mère et son groupe d’échecs et le travail est enclenché. En janvier 2015, suite à un casting, David Oyelowo et Lupita Nyong’o sont retenus pour le rôle de Robert Katende et Harriet Mutesi respectivement. Le film aurait été entièrement tourné en Afrique, à Katwe et à Johannesburg.

Le film, qui dure 62 minutes, a été présenté en avant-première au Festival international de film à Toronto le 10 septembre 2016. L’African première a eu lieu quelques jours plus tard, soit le 1er octobre, au Century Cinemax à Kampala. Il fut ensuite projeté à Fourways, Johannesburg. Depuis fin janvier 2017, le film est également disponible en Blu-ray et DVD.

La projection aura lieu en présence de la ministre de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, Fazila Jeewa-Daureeawoo. La HCA veut également, durant la soirée, procéder à une levée de fonds aux bénéfices de l’association SOS Femmes.

Durant cette soirée, l’Australian Department of Foreign Affairs and Trade procédera également au lancement d’une brochure mettant en avant les projets et les programmes proposés par le gouvernement australien en Afrique et dans le Pacifique. Le Coaching and Mentoring Programme destiné aux femmes des Petites et moyennes entreprises dans la région de l’océan Indien figurera dans la brochure.

Mira Nair, réalisatrice indo-américaine

Mira Nair est née en octobre 1957 dans l'Odisha en Inde. À l'âge de 11 ans, elle part avec ses parents à Delhi. Deux ans plus tard, elle rejoint le couvent de Lorette, à Tara Hall, une école catholique irlandaise à Simla, où elle découvre et développe un amour pour la littérature anglaise. Elle poursuit sa scolarité à la Miranda House, à Delhi, Université en sociologie. À l'âge de 19 ans, elle obtient une bourse de l'Université de Cambridge et de l'Université de Harvard et choisit cette dernière.

Avant d'être réalisatrice, Mira Nair était très intéressée par le métier d'actrice. Elle a joué dans des pièces de théâtres avant de devenir réalisatrice, Au départ, elle faisait des documentaires sur les traditions et cultures indiennes. Pour sa thèse de doctorat, elle a produit un film de 18 minutes, intitulé Jama Masjid street journal, dans lequel elle explore les ruelles de Old Delhi. Après quatre documentaires, elle se lance dans des longs-métrages. Parmi les meilleurs qu'elle a réalisés, on note Mississippi Masala, The Namesake et Salaam Bombay.