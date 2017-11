AUSTRALIE — DEAKIN UNIVERSITY : L’OVEC reçoit le High Performance Award

La contribution de l’Overseas Education Centre (OVEC) dans le domaine de l’éducation a une fois de plus été récompensée. L’OVEC a reçu le High Performance Award de l’Université de Deakin, en Australie. Cette récompense honore l’engagement de l’OVEC dans le recrutement des étudiants mauriciens et le travail professionnel accompli.

Doris Chitson, directrice de l’OVEC, considère que le High Performance Award reçu de l’Université de Deakin « vient une fois de plus honorer le travail qu’entreprend l’OVEC pour les jeunes ». La Deakin University compte actuellement une cinquantaine d’étudiants mauriciens. Elle offre chaque année plusieurs opportunités de bourses et s’assure que l’étudiant trouve un travail dans son domaine après les études. L’université dit prôner l’éducation par l’enrichissement culturel : « Our vision is to be partner in education rather than a competitor. Students have lots of facilities. We offer world class facilities and are engaged with the students at all level. You will have skills that will build you for the future ».

Kerrie Bridson, Director of Undergraduate Programs, était récemment à Maurice pour rencontrer les étudiants. Elle explique qu’en ligne avec l’intégration du cursus à l’employabilité tout au long de la formation, la Deakin University lancera plus de 15 domaines de spécialité pour les étudiants dans les secteurs tels que l’entrepreneuriat social, la comptabilité contemporaine, la gestion d’événements et les études mondiales. Kerrie Bridson a fait ressortir que les recommandations des employeurs à son équipe suggèrent que les “tactical skills” sont attendus des étudiants. Ce qui les aide à se démarquer sur un marché de l’emploi aussi encombré est l’acquisition de compétences complémentaires en “emotional skills”.