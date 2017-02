AUTOBUS INDIVIDUELS : Ils font voir de toutes les couleurs !

Avec des carrosseries qui rivalisent d’originalité et de beauté, nos autobus individuels nous font souvent voir de toutes les couleurs. Voir se pavaner ces quatre-roues à travers nos villes et villages est devenu un folklore très mauricien.

Réalistes, abstraits ou futuristes, nos “autobus individuels” font souvent penser à une exposition permanente. Dans le brouhaha des heures de pointe portlouisiennes, il arrive qu’on tombe sur un paysage féerique. Aux abords des régions côtières, des sirènes ou des dauphins sortis de nulle part nous lancent un clin d’œil, faisant voguer notre imagination vers des océans mythiques. Quelquefois, sans crier gare, apparaît une femme de toute beauté, ne faisant qu’une avec une cascade, au beau milieu d’un champ de cannes. Nos “autobus individuels” ne manquent guère d’atouts et d’attraits.

Le pionnier de cet art itinérant qui date des années 1980 est Mahindranath Narrain, plus connu sous le surnom Prem Arts. Il est passé maître dans l’art de sublimer les carrosseries. Ses peintures s’exportent du nord au sud, de l’est à l’ouest. “Au fil des années, c’est devenu un folklore très mauricien de voir sur nos routes des autobus arborant des peintures de tous genres”, confie-t-il. Les propriétaires d’autobus, “aiment que leurs quatre-roues aient un coup d’œil unique, les distinguant de la mêlée”.

Anges perdus dans les nuages.

Cet art de proximité, Bhavish Bedadun, propriétaire d’International Express, en a fait sa marque de fabrique. “Mes neuf bus sont reconnaissables entre mille, avec leur couleur verte et des dessins uniques choisis méticuleusement.” Il aime les paysages attirants et les êtres surréalistes “qui font rêver et captent l’attention sur leur passage”.

Pour d’autres, au-delà du look, les peintures ont une signification beaucoup plus symbolique. Ainsi, Ravi Tataree, propriétaire des autobus Princess Ray, confie que “les anges perdus dans les nuages que j’ai fait peindre sur mes autobus symbolisent mon amour pour mes deux filles, Raytisha et Raylinah”.

Vinay Gooreeah (Prince of the Road) ou encore Sudesh Ramchurrun (King of the Road), préfèrent mettre en avant des designs simples et colorés, comme le papillon que l’on voit sur leur flotte d’autobus, qui sont à leurs yeux des logos symboliques.

Ces travaux d’art font la fierté de leurs créateurs, mais également de leurs propriétaires. Un art qui fait désormais partie du folklore de chez nous…