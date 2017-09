AUTOMOBILE — CHAMPIONNAT RALLYE 2017 (3E ÉTAPE): Le duo Ramdenee-Beenessreesingh l'emporte 

Le Trophée Tyre Expert Competition, troisième étape du championnat national de rallye 2017, a été remporté par l'expérimenté Rajesh Ramdenee et son copilote Richey Beenessreesingh. C'est leur deuxième victoire consécutive après le Trophée UMWL - National Rally Championship en juillet dernier. En effet, sur le circuit de la Nicolière le week-end dernier, le duo Ramdenee-Beenessreesingh s'est signalé dès la première journée, le samedi 2 septembre, en réussissant haut la main ses quatre essais (4'44, 4'43, 4'42, 4'41 = 18'50) pour se placer en tête au classement général.

Le lendemain, lors des six courses restantes, la compétition est devenue un peu plus serrée, avec cinq pilotes descendant sous la barre des 13 minutes. Rajesh Ramdenee, au volant de sa Citroën Xsara Kit Car au temps cumulé après six manches, a réalisé le deuxième meilleur temps. Ce qui sera sans grande conséquence puisqu'il l'emporte au final avec un temps cumulé de 31'37 grâce à quelques bonnes performances, notamment un chrono de 2'04 réalisé à sa septième sortie. À la deuxième place au classement général, on retrouve la paire David Koenig-Julien Audibert qui, à bord de leur Renault Clio RS 2.0, a réalisé un chrono de 32'02. Kjell Ekstrom et sa coéquipière Anouchka Delaire-Ekstrom qui avec leur Proton Wira Evo 3, n'ont pu faire mieux que troisième (32'16).

Quant à Rayhan Alladeen, qui a concouru avec Mitsubishi Evo, il termine au cinquième rang (32'53) de cette troisième étape du championnat de rallye. Il a cependant joué de la malchance en écopant 28 secondes de pénalités. Ce dernier, qui a comme copilote Hashim Maudarbocus, n'est plus monté sur la première marche du podium après avoir remporté la 18e Ronde Toyota 2017-NRC 2017 en avril dernier, soit la première étape du championnat. Toutefois, rien n'est encore joué pour le titre de champion. La Motor Racing Club (MRC) organisera le prochain rendez-vous le 14 et 12 octobre.