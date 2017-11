AUTOMOBILE – CHAMPIONNAT DE SLALOM 2017 : Le tandem Newaj champion

Et de deux pour Jaisan et Reetesh Newaj. Au volant de leur Mitsubishi Evo 8, ils ont survolé la 4e manche du Championnat de Slalom MRC pour repartir avec le trophée tant convoité, et ce pour la deuxième année consécutive. La dernière manche a eu lieu le samedi 28 octobre au stade Anjalay. Pour la première fois, deux des quatre passages ont eu lieu de nuit, de quoi ajouter de la complexité pour les pilotes et donner du beau spectacle aux fans venus en grand nombre pour cette dernière étape de l'année.

« C'était un énorme challenge pour nous de nous aligner pour les quatre manches, mais on a tout donné pour les remporter. Je dois dire merci au MRC et à Monster Energy pour l'organisation de ce championnat et à tous ceux qui nous ont aidé à préparer la voiture pour les différentes manches. Même si la voiture n'était pas toujours au top, nous avons fait de notre mieux pour avoir le meilleur temps à chaque manche. Bravo à tous les participants, et nous espérons être de retour l'année prochaine pour vous offrir encore plus de belles sensations », confie Jaisan Newaj, le grand vainqueur du championnat. Rendez-vous le 11 novembre au Racing Club de Maurice pour la remise des prix du podium général ainsi que les gagnants des différentes catégories.