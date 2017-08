AUTOMOBILE — CHAMPIONNAT DE SLALOM MONSTER ENERGY : Les Newaj à pleins gaz sur le titre

Le public a eu droit à un beau spectacle, le 6 août, à la troisième épreuve du Championnat de Slalom Monster Energy, qui s'est jouée au Stade Anjalay, à Belle-Vue. Le tandem Jaisan et Reetesh Newaj s'est distingué une fois de plus et semble bien parti pour décrocher la première place lors de la grande finale prévue fin octobre.

C'était prévisible. Jaisan et Reetesh Newaj ont réussi ce troisième défi en devançant de 15 secondes, au cumul des points, le tandem composé de Michael Manneback et de Corinne Hannelas. Les Newaj visent désormais la première place de la quatrième et dernière épreuve du Championnat, parrainée par PhoenixBev, qui se tiendra également au Stade Anjalay.

« Je suis très fier de cette nouvelle victoire et je compte m'accrocher jusqu'au bout pour remporter la grande finale fin octobre », a déclaré Jaisan Newaj après une nouvelle victoire dimanche dernier. « Je tiens remercier PhoenixBev ainsi que le Motor Racing Club pour leur soutien et l'opportunité qui nous est offerte de participer à de telles compétitions. Je souhaite vivement que PhoenixBev continue de parrainer des championnats de ce type qui permettent de mieux encadrer les jeunes et de mettre en lumière les talents cachés ».

Petite nouveauté lors de la troisième épreuve de ce championnat, les concurrents ont fait quatre passages au lieu des trois habituels. « Nous avons pu relever le défi », souligne Sanjeev Hurday, président du Motor Racing Club. « Je suis très satisfait et on note une hausse du niveau de performance de nos participants. C'était une belle prestation et je tiens à remercier PhoenixBev et son personnel de leur soutien pour faire de ce championnat un succès. Cela encouragera, à mon avis, les jeunes à pratiquer ce sport automobile dans un circuit fermé. Une grande surprise attend, d'ailleurs, nos pilotes pour la prochaine et dernière épreuve ».

Soixante-dix-huit équipes avaient pris part à la troisième épreuve. Les places étant limitées pour la grande finale, ceux qui souhaitent y participer doivent s'enregistrer dans les plus brefs délais. « Nous sommes fiers et privilégiés de parrainer ce championnat à travers notre boisson Monster Energy », déclare Diana Chakowa, senior brand manager de PhoenixBev. « PhoenixBev a choisi d'accompagner les compétitions de ce genre, car nous souhaitons véhiculer ces valeurs de discipline et de concentration qui les caractérisent. Mais également les sensations que procure la pratique de telles activités ».