AUTOMOBILE : La première Renault 100% électrique prête à conquérir le marché

Le concessionnaire de voitures Leal a présenté à la presse le premier véhicule 100% électrique de Renault mardi dernier au Concept Store de la marque, à Pailles. Eric Leal, CEO de Leal, et Louis-Philippe Gueho, COO Sales de Renault, ainsi que Virginie Quevauviliers, COO Marketing, étaient également présents lors de ce point de presse.

2017 s’annonce une année d’innovations pour le groupe Leal avec l’arrivée de la Renault Zoe, une voiture 100% électrique ayant déjà fait ses preuves sur le territoire européen. À ce jour, c’est plus de 100 000 voitures électriques qui ont été vendues à l’étranger. Louis-Philippe Gueho, COO Sales de Renault, explique : « La Renault Zoe est le véhicule électrique le plus vendu en Europe. À Maurice, elle a pu faire son entrée grâce à l’effort du gouvernement et de son initiative de faire baisser la taxe, qui rendait autrefois ces voitures hors de prix. Je pense donc que 2017 est une année en faveur de cette technologie. »

La Renault Zoe est équipée d’un moteur d’une puissance de 43 KW pour un couple 220 Nm pouvant aller jusqu’à 135 km/h. Le groupe motopropulseur électrique de Renault Zoe est un moteur 5AQ 601 reconnu pour sa fonction caméléon, ce qui signifie qu’il s’adapte à la charge de tout type de prise. La Zoe utilise une batterie traction en lithium-ion de 400 V. Positionnée sous le plancher du véhicule, elle présente une capacité de 22 KW/h pour une autonomie annoncée de 210 km. Une nouvelle batterie sera disponible dès cette année avec une capacité de 41 KW/h pour une autonomie de 400 km.

Au niveau de la charge de la voiture, il existe trois possibilités de recharge : une charge normale possible avec tout type de prise électrique d’une durée de 6 à 8 heures, une charge accélérée à partir d’un Wallbox pour une durée d’une heure et une charge rapide dans une borne de rechargement pour une durée de 30 minutes égale à 80% de recharge. « Nous avons déjà deux stations d’essence Totale, une à Belle-Vue et une à Tamarin, qui sont équipées d’une borne de recharge. Nous pensons en mettre une à l’aéroport », déclare Louis-Philippe Gueho, avant d’ajouter : « Cette voiture permettra à ces utilisateurs de bénéficier d’une vraie marge d’économie. Les coûts d’entretien sont estimés à Rs 2 500 par an. »

La sécurité est aussi un élément clé de la Zoe, qui propose, pour éviter tout risque d’électrocution en cas d’accident, un système de disjoncteur, qui se déclenche à chaque grand choc et en cas d’ouverture des airbags. La batterie isolée et mise hors tension ne présente ainsi aucun risque pour le passager.

La Renault Zoe comporte également les options tel le Bluetooth, le contrôle de trajectoire, un diffuseur de parfum, une caméra de recul et un système d’ouverture mains libres. Elle est également disponible en plusieurs couleurs.