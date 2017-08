AUTOROUTE DU SUD : La nouvelle voie d’accès à l’aéroport inaugurée

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, procédera cet après-midi à l’inauguration de la nouvelle route d’accès à l’aéroport. Celle-ci démarre avec l’autoroute M1 à hauteur de Mare d’Albert et mènera aussi vers l’hôtel Holiday Inn et la Smart City d’Omnicane, à Mon Trésor. Cette nouvelle voie s’inscrit dans le cadre des développements prévus dans cette région.

Au coût de Rs 603 millions, cette nouvelle voie, qui comprend le premier “grade separator” de Maurice, est un projet conjointement mené par Omnicane et la Road Development Authority. Les travaux confiés à Transinvest-Colas ont démarré en mars 2016 et devaient initialement prendre fin en mai dernier. La voie d’accès à l’aéroport s’étend sur 50 des 400 arpents de la Mon Trésor Smart City. La route, longue de 4,5 km, comprendra deux voies de 7,3 m de large. Au niveau de la jonction avec l’autoroute M1, à Mare d’Albert, on comptera un échangeur autoroutier avec deux ronds-points, ce qui constitue une nouveauté à Maurice.

Cette nouvelle route s’inscrit dans le cadre des développements prévus dans cette région de l’île avec la construction de la Smart City d’Omnicane. Outre le pôle résidentiel sont aussi prévus un Business Gateway et la création d’une zone cargo et de port franc. L’accès direct aux développements permettra d’éviter le centre de Plaine-Magnien et les embouteillages. Cette voie facilitera aussi l’accès des automobilistes dans les régions de Trois-Boutiques et Plaine-Magnien, entre autres, sur l’autoroute M1.