Avalon Golf Estate — Dimanche 25 septembre Apprentissage du golf destiné à tous Les responsables d'Avalon Golf Estate ont décidé en quelque sorte de démocratiser le golf à Maurice. Rendez-vous est donc donné le dimanche 25 septembre, Avalon Golf Estate

Les responsables d'Avalon Golf Estate ont décidé en quelque sorte de démocratiser le golf à Maurice. Rendez-vous est donc donné le dimanche 25 septembre, Avalon Golf Estate invitant tous ceux et celles qui veulent apprendre à jouer le golf sur son practice drive, à Bois-Chéri, pour des cours à Rs 250. Tous les âges et toutes les habilités sont encouragés à venir rejoindre l'équipe d'Avalon pour 30 minutes de pratique, soit 15 minutes de « chipping » et 15 minutes de « putting ». Les sessions débuteront à partir de 9h après la pause-café. En sus, tous les participants auront droit à une remise au Magic Spoon Restaurant, situé dans le Club House du golf.