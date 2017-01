AVANCEMENT DU PAYS : Les défis de 2017

Plusieurs défis attendent le pays en 2017. L’économie n’est jamais vraiment à l’abri, la qualité de vie des Mauriciens est en baisse, l’éducation est en effervescence avec la mise en place du nine-year schooling, la culture a toujours été le parent pauvre, la justice doit revoir certaines de ses copies, la pauvreté gagne du terrain, la politique est à un tournant. Autant de secteurs qui seront déterminants pour l’avancement du pays.

Économie

Kugan Parapen : “Il aurait fallu des mesures économiques audacieuses”

2017 pourrait être une année délicate pour l’économie mauricienne, estime Kugan Parapen, économiste. “Avec l’entrée en vigueur du traité renégocié avec la Grande Péninsule en avril, l’impact sur le secteur offshore et financier mauricien demeure incertain. D’autre part, les modalités du Brexit devraient être finalisées et pourraient avoir des répercussions importantes pour l’économie globale.” Il pense que l’industrie mauricienne ne devrait pas connaître de sursaut important. Ce sera au secteur de la construction de pallier les manquements structurels de l’économie mauricienne, surtout dans le sillage des nouvelles lois promulguées et du lancement du projet métro express.

Kugan Parapen pointe du doigt l’économie mauricienne. Selon lui, “Maurice dérive progressivement vers une économie axée autour des super-riches, et les implications pour la population ne sont guère réjouissantes. Il se pourrait même qu’elle soit le dindon de cette farce. L’idéal d’une société mauricienne unie et solidaire n’est, valeur du jour, qu’une lointaine destination, de laquelle nous nous éloignons chaque jour. Pour que ce rêve mauricien se réalise, il aurait fallu des mesures économiques audacieuses visant à développer de manière souveraine de nouveaux secteurs émergents, comme les énergies renouvelables, et l’économie bleue en conjoncture, avec des réformes en profondeur au niveau de la fiscalité, de l’immigration et des lois du travail. La méritocratie, l’approfondissement de la démocratie et l’émancipation économique de la jeunesse et des exploités devraient aussi être à l’ordre du jour pour parvenir à cet idéal.”



Qualité de la vie

Jane Ragoo : “Le salaire minimal doit être une priorité en 2017”

Si l’on en croit Jane Ragoo, de la Confédération des Travailleurs du Secteur Privé, le plus grand des défis qui guette le pays pour que la qualité de vie des Mauriciens s’améliore est que le gouvernement instaure un salaire minimal. “Il y a plus de 100,000 personnes qui touchent un salaire de moins de Rs 6,000 par mois. Selon notre dernier calcul, le panie rasion coûte Rs 9,700 par mois pour une famille très pauvre. Il faut y ajouter les coûts médicaux, le paiement de l’eau courante et de l’électricité, entre autres. Une personne qui travaille dans la zone franche touche moins de Rs 6,000 et est donc condamnée à ne pas avoir de loisirs. Le salaire minimal doit être une priorité en 2017.”

D’autre part, Jane Ragoo fustige les deux lois qui ont été votées en 2009. Selon elle, ces lois pénalisent les travailleurs et ont un réel impact sur la qualité de vie des Mauriciens. “L’Employment Rights Act et l’Employment Relations Act sont venues protéger les employeurs, car elles leur permettent de ne donner aucune compensation aux travailleurs qui sont renvoyés en cas de faillite. Mettez-vous à la place d’une personne qui non seulement perd son gagne-pain, mais en plus ne touche rien comme compensation pour cette perte. Ces deux lois doivent à tout prix être changées puisqu’elles agissent au détriment des travailleurs et donc des familles mauriciennes.”

Éducation

Vinod Seegum : “Le nine-year schooling ne fonctionnera qu’avec l’accord des stakeholders”

Sur le plan éducatif, 2017 sera une année charnière, avec l’entrée en vigueur du nine-year schooling, abolissant l’examen du Certificate of Primary Education. Une formule longuement débattue mais qui comporte des avantages considérables, si l’on en croit Vinod Seegum, président de la Government Teachers Union. “Nous soutenons le nine-year schooling, car il comprend un développement intégral de l’enfant, avec les sujets non-core, comme la musique et les arts, entre autres.” Mais cette réforme éducative sera une réussite seulement si elle n’est pas mise en place de façon unilatérale. “Le nine-year schooling ne fonctionnera que s’il est mis en place en accord avec les stakeholders.” En ce qu’il s’agit des nouvelles formules d’examens qui y seront attachées, Vinod Seegum espère qu’il y aura des consultations avec la GTU afin de “fine tune sur les manuels et le questionnaire”.

D’autre part, le président de la GTU lance un appel au gouvernement pour que les enseignants du primaire bénéficient, en 2017, du cours menant à un Bachelor in Education, comme recommandé à la fois par le rapport Chesworth en 1987 et le rapport Manraj en 2013. “Il faut que les enseignants du primaire aient accès à ce cours au plus vite.” Vinod Seegum demande que des mesures soient prises pour qu’il y ait “un meilleur environnement dans les écoles. Il faut créer un environnement propice, pas un qui permet aux parents de venir menacer ou tabasser des professeurs ou le maître d’école”.

Culture

Paul Olsen : “La priorité pour 2017 devrait être la rénovation du Théâtre du Plaza”

La culture à Maurice a toujours été considérée comme le parent pauvre, qu’importe le gouvernement en place. Les artistes se plaignent de pas avoir de lieu pour se produire et de ne pas être soutenus comme il se doit par les autorités concernées. Si rien ne laisse présager de grands changements positifs dans le domaine, certaines choses peuvent s’améliorer, selon Paul Olsen, mélomane, comme il aime qu’on le décrive. “La priorité numéro 1 pour 2017 devrait être la rénovation du Théâtre du Plaza, et pas seulement de sa façade ou de sa salle des fêtes. Ce théâtre qui est né dans les années 1930 dans le style art déco, c’est notre patrimoine. Si rénovation il y a, il ne faudra pas altérer la qualité acoustique, garder le plateau tournant et maintenir la fosse d’orchestre, entre autres. Par la suite, il faudra également rénover le Théâtre de Port-Louis. Le défi reste la préservation du patrimoine.”

L’autre défi qui guette le monde de la culture en 2017 est “d’améliorer la pédagogie et la qualité de l’enseignement musical. Les jeunes ont un intérêt pour la musique mais ils ne voudront pas persévérer si elle n’est pas rendue vivante. Il nous faut donner envie à ces jeunes d’aller plus loin dans la musique. L’enjeu sera de garder vivante cette étincelle.”

Par ailleurs, Paul Olsen souligne que nous devons proposer une offre culturelle de qualité afin d’attirer des investisseurs et des professionnels qui pourront faire avancer le secteur.”

Justice

Yahia Nazroo : “Il faut créer une cour d’appel”

Sur le plan du judiciaire, le secrétaire du Bar Council, Yahia Nazroo, pense qu’il est grand temps de créer une cour d’appel. “Je suis convaincu que c’est une des choses les plus importantes pour le judiciaire. La création d’une cour d’appel va aider notre système judiciaire dans son ensemble et soulager les juges de leur charge de travail.” Yahia Nazroo estime que cette nouvelle entité enlèvera la perception de parti pris. “Actuellement, les juges qui officient à la cour suprême sont appelés à écouter les appels. Cela double la charge de travail et donne une perception de parti pris. Avec la création d’une cour d’appel, d’autres jugent écouteront les appels et cela enlèvera cette perception.”

D’autre part, le secrétaire du Bar Council pense que la Mauritius Bar Association Act devrait être revue, car cette loi est trop vieille et ne répond pas à la réalité d’aujourd’hui. “Selon la loi, pour qu’une assemblée puisse être tenue, il faut la présence au minimum d’une dizaine de personnes, qui peuvent alors entériner des décisions. Cette loi date du temps où il y avait à peine 60 à 100 avocats. De nos jours, il y en a 700. Cette loi doit être modifiée.”

L’autre point que Yahia Nazroo veut souligner est le déroulement actuel quand il y a breach of ethic. “Dans l’état actuel des choses, le Bar Council intervient lorsque les avocats fautent, mais seulement à un certain degré de gravité. Lors du conseil disciplinaire, nous pouvons agir lorsqu’il s’agit de donner une réprimande ou une severe reprimand. En revanche, quand il y a des sanctions, c’est l’Attorney General et la cour suprême qui sont sollicités. Nous pensons que nous devrions avoir un conseil de discipline indépendant, comprenant les membres du Bar Council.”

Pauvreté

Père Mongelard : “Il faut mettre l’accent sur la famille”

“La pauvreté découle de beaucoup de problèmes liés à la famille”, souligne le père Mongelard, qui œuvre également pour Lacaz A. Il pense que la première chose à faire pour arriver à un début de solution est de “redonner toute sa place à la famille. Il y a trop de familles désunies, trop de familles monoparentales et de grossesses précoces, avec des enfants de 13, 14 ans qui deviennent mères. Tout cela contribue à la pauvreté. Il faut mettre l’accent sur la famille”.

Le prêtre parle également de la pauvreté non-matérielle qui ronge la société. “La pauvreté englobe beaucoup plus que la pauvreté matérielle. Pour moi, afin d’atténuer la pauvreté, il faut combattre tout le problème de la drogue. Quand des jeunes de 12, 13 ans se droguent, cela appauvrit la famille. Tout le monde devrait faire de ce combat une urgence. Nous devons redoubler d’efforts dans le combat contre la drogue.”

Le père Mongelard estime qu’il faut sensibiliser les gens contre la drogue. Elle nécessite la formation de beaucoup plus de personnes pour mener les campagnes de sensibilisation. “Le Outreach programme avait rapporté ses fruits, mais il a malheureusement été abandonné. Je pense qu’il faut relancer un programme comme celui-ci.”