AVANT LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE EN MARS 2017 : Le leader du PMSD prévoit d’autres départs du gouvernement

Le leader du PMSD a choisi vendredi après-midi, après le Conseil des ministres, pour tenir sa conférence de presse explicative sur son départ du gouvernement lundi dernier. Un départ qu’il met sur le compte “d’un profond désaccord” sur le Prosecution Commission Bill. Pour Xavier Duval, “le grand perdant, c’est le MSM”. “Le gouvernement est au bord de l’éclatement”, a-t-il ajouté par ailleurs. Il confie détenir des informations sérieuses selon lesquelles d’autres départs surviendront avant la rentrée parlementaire en mars 2017.

Xavier Duval se dit “un homme heureux”. Cela, parce qu’il aurait “le soutien quasi unanime de la population”. Il a tenu à expliquer son geste à la population, car, dit-il “quitter le gouvernement s’est fait au prix d’énormes sacrifices des membres du PMSD”. Il parle plus particulièrement des nominés politiques qui ont abandonné leur poste de président de corps para-étatiques pour emboîter le pas aux ministres et députés démissionnaires du PMSD. “Un ministre peut devenir député sans que cela soit un grand sacrifice, mais pour un chairman d’un corps para-étatique, il s’agit de son gagne-pain”, dit-il. Avec le départ des bleus des rangs de la majorité parlementaire, le gouvernement de l’alliance Lepep se retrouve avec moins de 3/4 de députés à l’Assemblée.

Pour Xavier Duval, le gouvernement est avant tout caractérisé par l’insécurité. “C’est enn gouvernement ki trouv complot partout et ki pe montrer ban signes clairs de paranoïa”, affirme-t-il. C’est pourquoi, avec la majorité de trois quarts qu’il avait lorsque le PMSD était encore dans l’alliance Lepep, il était “trop dangereux de laisser carte blanche au gouvernement de changer la Constitution”. C’est ainsi sur un point de désaccord profond, dans la forme comme dans le fond, sur le Prosecution Commission Bill, que le PMSD a choisi de claquer la porte.

“Le MSM esseulé”

Ce parce que le Prosecution Commission Bill était “un projet de loi précipité, préparé dans le plus grand secret et sournoisement pendant cette période de festivités”, explique le leader du PMSD. D’ailleurs, la première version, selon laquelle il revenait seul au Premier ministre de nommer les commissaires de la Commission “était horrible”, d’autant que le gouvernement était appelé à prendre une décision avec deux heures de préavis seulement, dit-il. “Lorsqu’il s’agit de changer la Constitution, c’est à jamais. On n’a pas eu le temps de lire en détail et on nous demandé de voter deux heures après. Qui aurait trouvé cela acceptable ? Ce jour-là, j’ai objecté vigoureusement”, confie-t-il. Ce n’est qu’après qu’il avait exprimé fermement son désaccord que la première version a été améliorée, soutient-il.

Toutefois, ce que le PMSD trouve tout aussi dérangeant en dépit de la version améliorée, c’est que tout cela se faisait sans que la population ne soit au courant. “Les ministres n’avaient pas le droit d’en parler. Ce n’est pas une manière de faire. Ce n’est pas acceptable pour une affaire aussi sérieuse de changer la Constitution”, dit le leader du PMSD. D’où la proposition du parti, après le Conseil des ministres, de renvoyer les débats à mars. “Pour apporter un petit changement dans la Constitution de Rodrigues, on en parle depuis 2014, pour ce qui touche à la Justice, on ne prend que deux jours !”, dit Xavier Duval. Aujourd’hui, “le MSM est esseulé et à la merci de ses propres ministres”, dit-il, soulignant que, selon ses informations, “il y a une aile du gouvernement qui va abandonner la barre prochainement”.

“Préserver Maurice des tendances totalitaires”

Citant le mot Thomas Jefferson : “Dans une dictature, c’est la population qui a peur du gouvernement, mais dans une démocratie, c’est le gouvernement qui a peur de la population”, le leader du PSMD avance qu’il est important de préserver Maurice “des tendances autoritaires”. Il est d’avis que “l’action du PMSD a apporté une lueur d’espoir à Maurice et à la politique en général”. Depuis 12 ans, le PMSD a une “façon différente” de gouverner. Une méthode que la population semble apprécier, selon les échos du PMSD sur le terrain.

Le nouveau venu dans les rangs de l’opposition souhaite ainsi une opposition unie pouvant travailler de concert jusqu’aux élections. Xavier Duval soutient qu’il s’attellera à sa nouvelle fonction de leader de l’àpposition “avec rigueur”. Évidemment, dit-il, “je ne peux bien sûr poser des questions sur les choses où moi-même j’ai travaillé. Mais je vais travailler correctement, sans frayeur, avec des questions que je veux poser”.

A l’heure des questions, Xavier Duval a confié que le PMSD a accepté beaucoup de choses depuis deux ans. “Mais à un moment donné, on s’est dit que enough is enough”, dit-il. Selon lui, si le PM estime qu’il n’y avait pas de grands points communs entre lui et le PMSD, il aurait dû le faire savoir depuis deux ans et demi “et non pas venir dire qu’il nous a utilisés purposely. Je trouve cela malhonnête de venir dire cela maintenant”. Affirmant qu’il n’est aucunement aujourd’hui question d’alliance avec le PTr ou autre, car le PMSD n’a pas quitté le gouvernement pour former une quelconque alliance, il déclare “kot inn arrivé là, nou guette le pays avant tout”. Et de conclure que “beaucoup de gens ont été agréablement choqués par la démission du PMSD, car ils pensaient que les politiciens sont des jouisseurs avec des ‘bodyguards’, des voitures, etc. Nous n’avons fait que deux ans. Que notre sacrifice donne une raison d’espérer dans la politique à Maurice”.

APRÈS LE DÉPART DES BLEUS DU GOUVERNEMENT : Ces nominés PMSD qui sont partis et ceux qui restent…

Après les ministres et députés, le mot d’ordre a été donné au PMSD pour que tous les chairmen des corps para-étatiques leur emboîtent le pas. Seuls les ambassadeurs et membres de Board des corps-para-étatiques resteront à leur poste. Si la majorité d’entre les présidents de corps-para-étatiques ont déjà soumis leur démission, au lendemain même du départ des Bleus du gouvernement, quelques-uns s’accrochent à leur poste. C’est ainsi que le président du PMSD, Ramalingum Maistry, Chairman de la Mauritius Port Authority, a démissionné vendredi, après la conférence de Xavier Duval, de toutes les instances du PMSD. D’autres, à l’instar de Marie-Claire Monty, se sont donné un temps de réflexion. Selon nos informations, il y aurait une volonté chez les Bleus pour que la députée du No 4 reste dans les rangs de l’opposition PMSD. Les contacts ont été repris en fin de semaine. Nadine Catherine, chairperson du National Women’s Council, protégée d’Aurore Perraud, n’a pas encore soumis sa démission. Elle est rentrée au pays jeudi et dit n’avoir reçu jusqu’ici aucune consigne de qui que ce soit pour qu’elle soumette sa démission. D’autant qu’elle se dit apolitique. Elle attend une prise de contact pour décider de la marche à suivre. Toutefois, en ce qui concerne le cas de Dick Ng Sui Wah, président de la Mauritius Film Development Corporation, qui n’a toujours pas soumis sa démission, les Bleus laissent comprendre qu’ils ne seront pas étonnés qu’il reste à son poste.

Ceux qui sont partis

Mamade Khodabaccus, secrétaire du PMSD - Chairman de la Mauritius Housing Company

Roshan Seetohul, trésorier du PMSD - Chairman d’Airports of Mauritius

Robert Desvaux - Chairman de Tourism Authority

Robert Pallamy - Chairman de la Cargo Handling Corporation

Nicolas Martin - Chairman du Centre Nelson Mandela

Véronique Leu-Govind - Chairperson du Morne Heritage Trust Fund

Yannick Cornet - Chairman du National Heritage Fund

Richard Driver - Chairman de l’Ex-Services Trust fund

Arnaud Martin - Chariman de la Mauritius Tourism Promotion Authority

Julien Georges - Chairman de la Rights Management Society (ex-MASA)

Doreen Kim-Soo - Chairman de la National Arts Gallery

Indurdeo Bassant - Chairman de National Library

Ceux à qui on a demandé de ne pas partir

Nathalie Gopee - Mairesse de Curepipe

Véronique Leu-Govind - Réélue Présidente au Conseil de district de Rivière-Noire

Joël Rault - Ambassadeur de Maurice en France

Patrick Cavalot - Ambassadeur de Maurice en Australie

Yusuf Elahee - Ambassadeur de Maurice au Pakistan



A préféré rester

Ramalingum Maistry - Chairman de Mauritius Port Authority

Ceux qui ne savent pas encore

Marie-Claire Monty - Parlementaire du No 4

Dick Ng Sui Wa - Chairman de la Mauritius Film Development Corporation

Nadine Catherine - Chairperson du National Women’s Council