Avec une dynamique collective, passons au filtre ce projet troublant !

Certains légistes ont fait sonner le tocsin à toute volée pour alerter la population que le projet d’une Commission des Poursuites publiques cache un poignard contre la constitutionnalité du libre arbitrage du DPP dans l’exercice de ses responsabilités. Cette intrusion occulte dans le cours de la justice inquiète quant à l’intégrité du DPP et semble, par la rétroactivité formellement incluse dans ce Bill, créer un insidieux soupçon à relent démagogique sur son impartialité dans certains précédents « arrêts ».

Dès la première année de Droit, on apprend que « la loi n’a pas d’effet rétroactif », mais comme ce projet y passe outre, sans motif plausible, il pourrait faire induire des mal pensants à y coller une quelconque raison politique malsaine. Aussi, la démission inopinée et surprenante du PMSD a dégagé un esclandre d’instabilité dans la solidarité de l’alliance gouvernementale avec son lot d’intrigues bouleversant le pays par l’empreinte de stupeur dans le mécanisme politique et laissant la population pantoise et spéculative.

Pourtant, depuis l’ébauche de ce projet, le leader PMSD, de surcroît vice-Premier ministre, s’y était officiellement mêlé, de près ou de loin, et cette disjonction inopinée, prétendument due à la clause de cette rétroactivité, demeure tout de même intrigante. Comment ne pas se demander, comme certains déplumés du PMSD, pourquoi se plaçait-il toujours énergiquement au premier plan pour s’associer sans jamais grigner aux vibrantes louanges au Premier ministre pour son infaillible dévouement à la sauvegarde de la démocratie ?

Ses soudains griefs contre le gouvernement ne font que soulever des interrogations, et, inévitablement, nombreux sont les sceptiques quant à sa loyauté à l’alliance gouvernementale. Fut-elle factice et insidieuse, car en l’espace d’une nuit, peut-être d’insomnie à scruter une quelconque boule de cristal, il découvre des symptômes prétendument cyniques pour le pays et, tôt le lendemain, démissionne du gouvernement en provoquant un désarroi spéculatif général tout en adoptant un air costaud de triomphe drolatique pour faire capoter le projet ?

Mais peut-on bien se demander si nos contemporains, pour ou contre ce projet, n’ont-ils pas été couverts de honte par de graves déclarations vilement accusatrices de certains pays, aux échos répandus, semble-t-il, dans le monde, alléguant méchamment qu’à Maurice la justice demeure politisée ? Sans prêter foi à ces médisances, peut-on écarter cette troublante conception que même chez nous on se plaint parfois du même problème judiciaire ?

Faut-il alors jeter aux orties le dessein semblablement bienfaisant de ce Bill qui, comme un garde-fou, veut protéger et moderniser davantage la démocratie en projetant au pays et au monde l’assurance d’une justice impartiale et transparente pour ne pas prêter le flanc à toute critique malsaine à l’étranger et même chez nous où il fait si bon vivre ? La question est si vitale pour le pays qu’il serait impérieux, sans toucher à la séparation des pouvoirs, de passer ce projet au filtre d’argumentations intelligentes et dépassionnées au lieu de vouloir s’embrouiller avec impudence d’une vision apocalyptique et caqueter avec folâtrerie comme la poule avant la ponte de l’œuf.

Malgré tout, ne faudrait-il pas faire un clin d’œil approbatif, mais surtout admiratif, à Xavier Duval, qui, obnubilé par son ardeur patriotique eut recours, dans une précipitation irréfléchie, à ce qu’il croyait être un magistral coup de poker politique pour prévenir ses compatriotes du danger de ce Bill et sauver le pays d’éventuelles conséquences cyniques ? S’étant peut-être égaré sur la nature hypothétique de ce projet, il ne put anticiper que ses éclaboussures scabreuses contre l’alliance gouvernementale pourraient paradoxalement fragiliser davantage la précarité de son propre parti ? Attendons voir !