AVENTURES ET SENSATIONS EXTRÊMES : La route du thé en quad

Nouvellement implanté dans le paysage mauricien, South Quad propose de revisiter la nature sauvage du sud, en faisant le plein de sensations fortes en quad et en buggy. Une randonnée enrichissante à Bois Chéri, au cœur des plantations de thé, avec vue sur les cascades sublimes d’un chassé de 80 hectares, pour terminer avec la végétation luxuriante entourant Trou Kanaka.

Parce que le cadre se prête volontiers au quad et au buggy, les promoteurs de ce projet ont choisi cette partie du sud de l’île. Davantage un parcours de randonnée qu’un circuit, “cette activité vous procure simultanément une belle dose d’adrénaline, tout en invitant à la découverte”, précise Robin Hureeram et son associé Ji Jin-Son. Deux parcours vous sont proposés : 30 km et 15 km. Après un rapide briefing sur les normes de sécurité en vigueur et un topo sur les engins, on se dirige vers le chassé qui longe les plantations de thé.

Aventure tout-terrain.

Dévalant une dizaine de minutes sur ces engins, entre des cultures de cannes et de thé, nous arrivons enfin à notre première destination : un chassé privé de Bois Chéri. Au détour d’un sentier, il n’est pas impossible de tomber sur un cochon marron couché au pied d’un arbre, des lièvres ou un troupeau de cerfs en train de paître tranquillement dans une des prairies. En levant les yeux vers la cime des arbres, ne soyez pas étonnés d’apercevoir un singe qui vous observe.

Après quelques kilomètres sur des pistes tantôt boueuses tantôt scabreuses, et avoir croisé à quelques endroits des cours d’eau et des ruisseaux, voilà que le guide marque un premier arrêt devant un kiosque. Sur ce site emblématique de ce parcours, il invite les explorateurs à découvrir la vue imprenable sur une cascade imposante. Un coin préservé qui permet aux promeneurs de se ressourcer au bord de l’eau. Avec ses aménagements rustiques, le lieu a conservé un cachet authentique.

Aromatiquement vôtre.

En reprenant la route, le visiteur a tout le loisir de faire une pause gourmande. À certains endroits, il n’a qu’à se mettre debout sur son quad ou son buggy pour cueillir des goyaves.

Sur l’itinéraire, nous découvrons la Route du thé sous un nouveau jour… Une vue panoramique sur des kilomètres de plantations théières qui s’étirent à l’horizon, où des métayers s’activent à la récolte dès l’aube. Habitués à ces vrombissements de moteurs, ils ne manquent jamais de saluer le visiteur de passage. Ils sont aux petits soins pour faire découvrir aux touristes et aux Mauriciens tout l’attrait aromatique de leur gagne-pain. À des heures précises, il est possible d’assister à la pesée et humer la délicate fragrance de cette plante aux vertus prouvées.

Trou Kanaka.

Le parcours comprend aussi de nombreux points de vue panoramiques à couper le souffle, dont la plus impressionnante à hauteur de Trou Kanaka. Ce volcan éteint bénéficie d’une végétation unique et luxuriante, peuplée de plantes endémiques et de goyaviers. Cet ancien cratère est difficile d’accès, mais en quad et buggy, les sentiers sont moins laborieux.

South Quad recrute des habitants du sud comme guides. Ces derniers se feront un plaisir de partager avec vous quelques fables et contes issus de la tradition orale sur Bois Chéri.

Seul ou à deux, vous passerez un moment agréable en famille, avec des amis ou des collègues.