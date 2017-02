Avi : L’animateur change de fréquence

Depuis le début de 2017, Avi Gopee, ou tout simplement Avi, est passé sur une autre fréquence. C’est désormais sur les ondes de Top FM que les auditeurs peuvent capter tous les matins la voix de ce grand timide extraverti, lors du Breakfast Show.

Avi est un grand timide dans la vie de tous les jours mais se transcende dès qu’il a un micro à portée de voix. “Beaucoup de personnes que je rencontre ne savent pas que je suis Avi, l’animateur radio, quand on discute.” On serait presque tenté de faire une comparaison avec le film culte de Chuck Russell The Mask (1994), où le timide Stanley Ipkiss (Jim Carrey) incarne un fou de cartoon sûr de lui. La différence, c’est qu’Avi ne porte pas de masque et n’est pas un gentil méchant. Grâce à sa voix et sa personnalité chaleureuse, le jeune homme est en mesure de communiquer sa bonne humeur à ses auditeurs. “Cet extraverti à la radio qui s’amuse tous les jours, fait des blagues et qui maîtrise son sujet, fait partie à part entière de ma personnalité. Je ne me l’explique pas.”

Breakfast Show.

Cette année, c’est la première fois depuis ses débuts comme animateur qu’Avi fait le grand saut en solo. Les auditeurs connaissent le duo Avi et Brandon, qui a percé grâce à leurs émissions décalées, d’abord sur la chaîne nationale, puis sur Radio Plus. Avi Gopee a voulu poursuivre son chemin en solo, en terre inconnue certes, mais c’est une véritable aubaine professionnelle qui s’est offerte à lui.

Donnant un nouveau souffle à la tranche matinale de Top FM, il coanime avec Dorothy le Breakfast Show, de 6h à 9h. “C’est le rendez-vous du matin pour avoir la pêche, car on se réveille avec le meilleur de la musique. Au programme : de l’humour, des pièges téléphoniques, de l’information, mais aussi des jeux, dont Tout gagner ou tout perdre.” L’auditeur repart avec des cadeaux et d’autres surprises. Avi évolue en compagnie d’une nouvelle équipe de jeunes recrutée par la station. Il se sent à sa place pour défendre la culture d’ouverture que prône cette compagnie. “C’est un renouveau dans ma carrière. Il faut avoir les tripes d’oser.”

Derrière les vitres du studio, l’animateur maîtrise la tchatche et son sujet. Le petit plus de ce jeune homme de 27 ans, c’est sa “proximité avec les auditeurs”. Sa plus belle récompense, c’est quand on lui fait remarquer à quel point ses conseils et sa voix ont pu réconforter, le temps d’une ou de deux heures. “Je sais aussi que j’ai mes fidèles lieutenants qui me suivent et je les remercie pour tout.”

Parcours.

À l’adolescence, le jeune homme savait déjà ce qu’il voulait faire. “Ce monde me plaisait. J’aimais écouter la radio, voir le sourire que générait l’entrain de certains animateurs sur le visage des gens.”

Pour arriver à ses fins, il met tous les moyens possibles et imaginables à sa disposition. Après ses années de collège au St-Mary’s, “j’ai fait quelques essais radio” qui n’ont pas été concluants. “J’ai pris des cours en radio, presse et communication à l’Alliance Française pour apprendre les bases du métier. Ensuite, j’ai effectué un stage de journaliste dans un hebdomadaire économique.”

Avec son rêve en bandoulière, il fait le va-et-vient à la station nationale de radio pour la création d’un concept d’émission. Un beau jour de 2011, Marie-Noëlle Elissac-Foy, alors consultante, lui offre sa chance de percer en duo avec Brandon Spinelli. La suite, vous le connaissez : le duo fait un carton avec Show Time, où règnent des rubriques enjouées et audacieuses. Début 2014, c’est toujours en tandem qu’ils rejoignent Radio Plus.

C’est par son naturel qu’Avi s’est démarqué. La bonne vingtaine de milliers de ses followers sur Facebook est une indication à quel point le personnage est attachant.