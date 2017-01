AVIATION : Air Mauritius en mesure de desservir huit villes indiennes

Air Mauritius est désormais en mesure de desservir jusqu’à huit villes indiennes, soit directement, soit à travers un partage de code avec Air India ou une autre “designated airline”. En effet, un communiqué diffusé par la haute commission indienne annonce qu’un accord de principe entre Maurice et l’Inde a été conclu en marge de la réunion de l’ICAO le mois dernier. Cet accord prévoit la mise en place de dispositions en vue d’une coopération en matière de promotion et permet également le partage de code à l’intérieur de l’Inde entre les “designated airlines” de Maurice et de l’Inde.

La compagnie aérienne mauricienne désignée est Air Mauritius, qui opère déjà en partage de code avec Air India à destination des aéroports internationaux de Delhi, Mumbai, Chennai et Bangalore. Sur le plan local en Inde, Air Mauritius opère déjà en partage de code à destination de Calcutta et Goa, auxquels s’ajoutent désormais deux nouveaux points, à savoir Hyderabad et Ahmedabad. Des discussions sont en cours avec Air India concernant les modalités en vue de la mise en œuvre du partage de code sur les deux derniers points.