AVIATION : Le bureau de Turkish Airlines à Port-Louis inauguré

La compagnie d’aviation Turkish Airlines joue déjà un rôle important dans le trafic aérien de et vers Maurice avec 42 000 touristes additionnels qui ont été transportés chez nous depuis décembre et cette nouvelle connexion ouvre de nouvelles opportunités pour plusieurs secteurs à Maurice, particulièrement le tourisme. Le bureau de Turkish Airlines, qui se situe à la rue Rémy Ollier au Joonas Building, a été inauguré officiellement hier, en présence notamment de la Présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim.

Turkish Airlines jouit déjà d’une solide réputation et est depuis de nombreuses années un mastodonte dans le domaine de l’aviation, ayant une large connexion de dessertes à travers le monde. Depuis son vol inaugural le 15 décembre 2015 avec 162 passagers d’Istanbul à l’aéroport SSR, Turkish Airlines veut se positionner comme un opérateur aérien efficace et ambitieux en Afrique, étant aussi présent en Afrique du Sud. Comme l’indique Said Karakas, le vice-Président de Turkish Airlines Afrique, « Turkish Airlines veut agrandir sa visibilité sur le marché africain » et compte aussi proposer des vols aux Seychelles et à Zanzibar dans le futur. Said Karakas n’a pas oublié de mentionner que Turkish Airlines est une des compagnies d’aviation les plus importantes dans l’espace aérien avec un réseau de connectivités très large, offrant des vols dans plus de 292 cités dans 116 pays. Said Karakas s’est réjoui du fait que le nombre de touristes venant de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est ne cesse de croître, soit avec l’arrivée de 42 000 touristes additionnels, et Maurice ne pourra qu’en bénéficier « avec l’opportunité d’ouvrir de nouveaux marchés ». Il soutient que les arrivées touristiques ne feront qu’augmenter avec l’augmentation du nombre de vols par semaine qui passe de 3 à 5.

La Présidente Ameenah Gurib-Fakim a quant à elle salué « l’engagement de Turkish Airlines à jouer un rôle majeur dans le développement du transport aérien à Maurice ». Elle ajoute que la présence de Turkish Airlines « ajoutera de la compétition dans le secteur aérien à Maurice et les passagers en sortiront gagnants ». Elle s’est tournée vers les World Air Transport Statistics qui prévoient dans les 20 prochaines années un taux de croissance de 4,9 % annuellement dans le trafic aérien en Afrique, ce qui représente environ 119 millions de passagers. La Présidente soutient ainsi que le transport aérien ne cessera de croître dans le monde et générera plus d’emplois et d’opportunités. Depuis 1999, dit-elle, Rs 17 milliards ont été injectées pour l’aéroport SSR et Rs 1 milliard seront investies pour améliorer les infrastructures. Elle a aussi tenu à souligner qu’en raison des attaques terroristes qui menacent le monde, à l’aéroport SSR depuis juillet 2016, la sécurité a été renforcée. « Le gouvernement veut préserver l’aéroport comme un Aviation Hub en Afrique alors que l’aéroport s’est classé premier pour la deuxième année consécutive dans le continent africain ». Ameenah Gurib-Fakim estime que l’arrivée de Turkish Airlines « est en ligne avec les aspirations du gouvernement mauricien d’ouvrir son accès aérien ».