AVIATION : L’A350 arrive le 20 octobre à 15h

En pleine zone de turbulences avec l’affaire des pilotes, la compagnie d’aviation nationale, qui exploite actuellement une flotte de 13 appareils, dont 10 Airbus comprenant six A340-300, deux A330-200 et deux A319 sur des lignes régionales et long-courriers, enclenchera cette semaine la première phase du renouvellement de sa flotte. L’arrivée de son premier A350-900, considéré comme l’un des gros porteurs les plus plébiscités de tous les temps, est prévue pour ce vendredi à 15h. A bord, une délégation d’Airbus, plusieurs délégués et des invités ainsi que des journalistes étrangers. Au départ envisagé sur Johannesburg, le premier vol commercial de l’A350 est prévu pour le 23 octobre sur Singapour. Après la formation prévue pour les membres de l’équipage, les A350 réceptionnés seront ensuite déployé sur Londres, puis sur Paris.

L’A350 qui sera réceptionné à travers une cérémonie qui organisée vendredi à l’aéroport de Plaisance est en effet le premier d’une série de huit avions, avec des cabines plus spacieuses, des sièges-lits en Business Class, du WiFi à bord, et un nouveau système de divertissement, entre autres, commandés par Air Mauritius pour le renouvellement de sa flotte. Le prochain est attendu au mois de novembre. En 2018, la compagnie d’aviation nationale prendra possession de deux A330-NEO. Suivront deux autres A350 en 2019 et les deux derniers en 2023.