AVIATION : L’ Airbus A350 de MK arrive le 10 octobre

Air Mauritius aurait avancé de quatre semaines l’entrée en service de son premier Airbus A350-900. Après son arrivée à Maurice le 10 octobre, il est sur les plans de vol dès le 19 octobre 2017 entre Plaisance et Johannesburg. Il effectuera ensuite la destination Paris quotidiennement à partir du 2 décembre après avoir fait la route de Londres entre le 4 et 15 novembre à raison de trois rotations par semaine. Ces informations sont annoncées par deux sites internet liés à l’aviation, et été confirmé ce matin par Air Mauritius.

Annoncé initialement pour la mi-novembre, la mise en service commercial du premier des six A350-900 commandés par MK est confirmée par le site de MK à partir du 19 octobre 2017. Cet avion qui accueillera 28 passagers en classe Affaires et 263 en Economie (291 sièges au total), décollera de l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam à 9h15 pour arriver à 11h40 à l’aéroport de Johannesburg-OR Tambo. Le vol retour quittera l’Afrique du Sud à 13h35 pour se poser à Maurice en 19h35. Après plusieurs rotations par semaine vers cette destination sud-africaine où Air Mauritius partage ses codes avec South African Airways, le premier A350-900 changera de destination et volera vers l’Europe.

Selon les mêmes sources, L’A350-900 sera ensuite déployé entre Maurice et Londres-Heathrow pour une durée de vol moyen de 11h45 du 4 au 15 novembre à raison de trois vols par semaine, avec des départs à 22h30 pour arriver le lendemain à 6h35, et des retours de Grande Bretagne à 16h00 pour atterrir le lendemain à 7h30. Enfin l’A350-900 d’Air Mauritius volera en 11h20 vers Paris Charles de Gaulle tous les jours dès le 2 décembre, soit 15 jours plus tôt que prévu : départs de Plaisance SSR à 22h50 pour arriver le lendemain à 7h35, et retours de France à partir du 2 décembre à 15h30 pour se poser le lendemain à 5h40. MK partage ses codes avec Air France sur cette route en concurrence de Corsair International qui utilise l’aéroport de Paris Orly.