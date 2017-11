AVIATION : Maurice à la conquête de l’Europe du Nord via KLM

La haute saison touristique connaîtra un boost conséquent. C’est du moins l’avis des opérateurs de l’industrie qui voient en les derniers investissements, notamment en terme de connectivité aérienne, une opportunité certaine d’augmenter les arrivées touristiques. Et sur le marché de l’Europe du Nord, l’arrivée de la compagnie néerlandaise KLM Royal Dutch Airlines augure de bons présages, plus particulièrement pour les articles des pays de la Scandinavie. Mardi dernier, le premier vol direct en provenance d’Amsterdam a atterri à Plaisance. Issue d’un partenariat entre Air Mauritius et Air France, cette nouvelle ligne, liée à plus de 270 destinations de l’hémisphère nord, devrait assurément élargir le pôle des arrivées touristiques de cette partie du globe pour Maurice, a souligné Christian Oberlé, directeur régional d’Air France. Un avis partagé par Air Mauritius et par le ministre du Tourisme, Anil Gayan.

Le nouveau Boeing Dreamliner 787-9, pouvant accueillir 30 passagers en classe affaires, 45 en Premium et 219 en Économie, a foulé le sol mauricien avec une heure de retard certes, aux alentours de 8h49 mardi matin, mais rempli. KLM assurera désormais trois vols hebdomadaires sur Maurice pour les marchés de l’Europe du Nord. Une liaison qui s’opère avec Air Mauritius. En effet, durant la saison estivale, le nouveau Boeing partira de Schipol, principal aéroport des Pays-Bas, les lundis, jeudis et samedis à 17h30 (heure locale) pour arriver à Maurice le lendemain à 7h35. Le vol quittera Plaisance les mardis, vendredis et dimanches, à 9h45 pour atteindre l’aéroport de Schipol à 18h35. La saison hivernale sera desservie par Air Mauritius avec notamment deux vols chaque semaine à partir du 26 mars les lundis et vendredis. Il est prévu qu’un troisième vol entre en opération à compter de août/octobre, et programmé les mercredis.

Emu et fier de ce premier vol, le directeur régional ocean Indien pour Air France a fait ressortir lors d’une réception matinale pour accueillir le Dreamliner, qu’« il s’agit de la toute première desserte dans l’océan Indien de KLM qui fêtera en octobre 2019, ses 100 ans d’activités. Le groupe Air France KLM renforce ainsi son leadership sur la desserte long-courrier au départ de l’océan Indien ». Il ajoute qu’avec son partenaire Air Mauritius, « Air France propose une offre de qualité combinable sur différents points d’Europe au travers des puissants Huns de Charles de Gaulle et Schipol ».

Pour le ministre du Tourisme, qui a assisté à l’arrivée de ce premier vol KLM mardi dernier, ce nouveau transporteur est un grand atout pour le pays. Il a rappelé que d’autres compagnies aériennes, dont Saudi Airlines, s’installent à Maurice. « Cela démontre l’importance qu’a notre destination et cela prouve qu’il y a de la place pour tout le monde. KLM facilitera l’accès des touristes du Nord et de l’Est de l’Europe vers l’ocean Indien, et plus précisément Maurice. La connectivité aérienne est importante pour notre destination », a souligné Anil Gayan. Selon lui, il n’y a pas de risque que cette desserte soit abolie à l’avenir, d’autant que le tourisme mauricien se porte bien.