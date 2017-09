AVIATION: Saudi Airlines déploie ses ailes sur Maurice

La desserte contribuera à améliorer les échanges économiques entre les deux pays, estiment les promoteurs

L’avion de la compagnie saoudienne Saudi Airlines a atterri l’aéroport SSR à Plaisance aux alentours de 15 h 35 jeudi dernier. L’arrivée de ce Boeing 789-7 Dreamliner en provenance de Jeddah, après 7h de vol, inaugure ainsi la nouvelle desserte Arabie Saoudite – Maurice, qui sera assurée trois fois par semaine, soit les mardi, jeudi et samedi, et qui augure déjà, selon les promoteurs, des développements économiques et touristiques pour Maurice.

C’est avec pas moins de neuf ministres, dont le VPM Showkutally Soodhun, que Maurice a accueilli Saudi Arabian Airlines à Plaisance. À bord du Dreamliner pour ce vol inaugural, plus de 200 passagers, dont le directeur général de la compagnie d’aviation nationale saoudienne, Saleh Al Jaseer, et des tours opérateurs, des hommes d’affaires ainsi que des touristes saoudiens et des représentants de la presse saoudienne. Maurice devient ainsi la 87e destination dans le monde desservie par Saudi Airlines. Une nouvelle ligne qui représente un marché porteur pour Saudi Airlines, estime Saleh Al Jaseer, qui entrevoit déjà une hausse du nombre de vols par semaine.

Selon la programmation, les vols quitteront Riyad à 5 h 00 via Jeddah à 7 h 40 et arriveront à Maurice à 16h. Les départs de Maurice sont prévus à 17 h 35 pour arriver à Jeddah à 23 h 55 et à Riyad à 02 h 35. Ces vols seront augmentés assez rapidement. Actuellement, environ 8 000 Mauriciens se rendent en Arabie Saoudite et 3 000 Saoudiens visitent l’île chaque année. Des chiffres qui devraient s’accroître avec l’arrivée de Saudi Airlines, qui mise sur le confort du Dreamliner B-787 pour attirer la clientèle désireuse de découvrir une destination exotique comme Maurice, où en termes de découvertes culturelles ou activités touristiques, tout le monde, que ce soit en individuel, en couple ou en famille, trouve son compte. D’autant que Maurice est déjà connue en tant que Destination Halal.

Les promoteurs aussi bien que les autorités mauriciennes se disent confiants que les vols hebdomadaires aideront à améliorer les échanges entre les deux pays, principalement sur les plans économique et touristique. « Nous sommes très excités d’être ici et reconnaissants envers les autorités mauriciennes d’avoir facilité ce projet », a indiqué Saleh Al Jaseer lors d’une conférence de presse suivant l’arrivée de Saudi Airlines à Plaisance. « Nous souhaitons et espérons que les affaires entre Maurice et l’Arabie saoudite connaissent une croissance durable. Avec cette nouvelle desserte, il est évident que cela améliorera les échanges commerciaux et le tourisme entre les deux pays. »



« Concurrence seine pour Emirates », selon Soodhun

Showkutally Soodhun abonde dans le même sens, estimant ce marché « très prometteur ». Plaidant pour voir au-delà des échanges culturels et religieux entre les deux pays, il soutient qu’avec cette nouvelle desserte directe, ce sont aussi les relations d’affaires qui seront améliorées. D’autant que suivant l’accord avec la compagnie d’aviation, les Malgaches, Comoriens, Seychellois et Réunionnais se rendant en pèlerinage à la Mecque le feront par le biais de Saudi Arabian Airlines. Dans le sillage, évoquant la saturation au niveau des hôtels dont les constructions ont été gelées pendant quelques années, il annonce la construction de cinq nouveaux établissements dans le Nord, le Sud et l’Ouest, ainsi que dans la capitale. Parallèlement, en vue de prospection pour l’immobilier, une importante délégation d’Abu Dhabi est également attendue la semaine prochaine, a annoncé le ministre du Logement et des Terres. S’agissant de la concurrence pour Emirates Airlines qui, jusqu’ici, avait déployé les grands moyens, dont des baisses de prix conséquentes pour les pèlerins du Hadj, sur cette desserte, pour Showkutally Soodhun, il s’agit d’une compétition saine.

Au niveau de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MPTA), on est d’avis que l’arrivée de Saudi Arabian Airlines devrait contribuer à maintenir une dynamique de croissance supérieure aux 10% de 2016. Selon son directeur, il faut pour cela voir au-delà des marchés traditionnels et s’adapter aux marchés émergents. À ce jour, Maurice accueille annuellement quelque 10 000 à 13 0000 touristes du Moyen-Orient, a souligné Kevin Ramkelaon. À travers des actions concertées que la MTPA compte mener dans le cadre de sa stratégie de promotion, il se dit confiant que ce segment connaîtra rapidement une hausse.