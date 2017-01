AYURVEDA : Les soins du Kerala pour faire du bien au corps et à l'esprit

À Maurice, sa popularité s'est fortement accrue ces dernières années. Clinique ayurvédique installée à l'hôpital Victoria à Candos, des centres et consultations ayurvédiques dans les villes et villages, cures ayurvédiques dans des hôtels ou spas... l'ayurveda, cette médecine ancienne, naturelle et qui considère que l'esprit et le corps sont indissociables, est présent à travers l'île. Afin de faire connaître les soins authentiques du Kerala, situé dans le sud de l'Inde, ainsi que sa large gamme de soins et de produits naturels spécialisés, l'Ayuryoga International Retreat & Research Centre, un endroit entièrement consacré à l'ayurvéda, a ouvert ses portes récemment à Vinson Lane à Moka, en face du Moka Business Centre.

«Kerala which is situated in the south part of India is known as the land of Ayurveda. We opened this ayurvedic health care centre in Mauritius firstly because we had a lot of demands here to highly promote Kerala ayurvedic own specialities and secondly because there is in Mauritius an availability of herbs much higher than other countries», nous dit Biju Puthur Vijayan, Managing director de l'Ayurveda International Retreat & Research Centre.

Cette ancienne maison à étage convertie en centre ayurvédique abrite trois cabines de soins et emploie pour le moment deux thérapeutes et un médecin, tous venus de Kerala.

Ici, pour connaître le traitement adéquat qui convient à chaque patient, la consultation est la première étape, car elle sert à établir un bilan de santé, orienter l'alimentation et le mode de vie à suivre, les plantes médicinales à utiliser, des exercices de méditation à pratiquer. «En ayurvéda, on soigne aussi bien avec les herbes médicinales, qu'à travers l'alimentation, les massages et des exercices de méditation. C'est un système de guérison très complet(holistique) puisqu'il s'occupe à la fois du corps, de l'esprit et du mental qui sont indissociables», nous dit Biju Puthur Vijayan.

La consultation comprend des questions sur le mode de vie ainsi que la prise de pouls, afin de déterminer l'équilibre des "doshas". Car, en ayurveda, les maladies sont dues à un déséquilibre de doshas : Vata (l'air et l'éther) Pitta (le feu et l'eau) Kapha (la terre et l'eau). «Selon l'ayurvéda, l'homme est 'Un' avec la nature et il est composé des cinq éléments, dont parmi l'éther. Pour restaurer la santé, il ne faut pas simplement soigner la maladie, mais restaurer l'équilibre général du corps en diagnostiquant d'abord si le déséquilibre est dû à Vata, Pitta ou Kapha. À partir de cela on peut déterminer une hygiène de vie, une alimentation. And live with awareness in regard to the three pillars of Ayurveda, which are diet, sleep, and panchakarma (sex)», dit-il.

Le médecin déterminera ensuite le traitement approprié. L'Abhyanga-massage généralement effectué avec une bonne quantité d'huile infusée de plantes médicinales, le Shirodhara, application continue d'un filet d'huile chaude et de lait sur le front pour une détente mentale, le Nasyam (purification des voies nasales) et d'autres thérapies de purification tels que le Karna Pooranam (pour les oreilles), le Dhoom panam (pour les fumeurs) sont parmi les traitements ayurvédiques offerts.

Les thérapies ayurvédiques du Kerala étant multiples pour faire face aux divers problèmes de santé, Biju Puthur Vijayan envisage d'aménager d'autres cabines à l'identique de ces trois espaces de soins dotés de table de massage en bois de Neem, et de faire venir d'autres thérapeutes indiens.