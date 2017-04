B.A. FRENCH & CREOLE-SUITE À UNE RENCONTRE AVEC LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION : Sylvio Michel annule sa manif devant la MITD House

Il prévoyait de manifester devant la MITD House le 27 avril après que le module de B.A. French & Creole n’ait pas été offert par l’Université de Maurice pour l’exercice 2017-2018. Sylvio Michel, leader des Verts Fraternels, s’est toutefois ravisé après une rencontre et un « dialogue positif » avec la ministre de l’Éducation le 10 avril.

Les Verts Fraternels, selon leur leader, Sylvio Michel, avaient sollicité par écrit le 10 février dernier une rencontre avec la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, et ce suite aux remous suscités d’une part par la décision de la faculté « Humanities » de l’Université de Maurice (UoM) de ne pas offrir son module B.A. French & Creole Studies pour l’année académique 2017-18 et, d’autre part, concernant le recrutement par le Mauritius Institute of Education (MIE) de profs d’anglais et de français pour enseigner le kreol au cycle primaire, au détriment des étudiants terminant leur B.A. French & Creole à l’UoM.

« La ministre n’avait pas répondu à cette demande des Verts Fraternels », indique Sylvio Michel. « Nous avions alors pris la décision d’organiser une manifestation le 27 avril en face du MITD building, qui abrite le QG du ministère de l’Éducation, à Pont-Fer, Phoenix. Nous avions à cet effet adressé une demande d’autorisation au commissaire de police, Mario Nobin, et à la municipalité de Vacoas/Phoenix », ajoute-t-il. C’est sur ces entre-faits, poursuit notre interlocuteur, que la ministre de l’Éducation a contacté les Verts Fraternels en vue de les rencontrer. « Mais comme je partais au 4e congrès des Verts Mondiaux, à Liverpool, en Angleterre, nous sommes tombés d’accord pour fixer ce rendez-vous au 10 avril », relate Sylvio Michel.

La rencontre du 10 avril a duré une trentaine de minutes. Quatre points ont été discutés, soutient Sylvio Michel, soit la question du module non offert de B.A. French & Creole pour l’année 2017-2018, le recrutement des enseignants non qualifiés au détriment des étudiants terminant leur B.A. French & Creole de l’UoM, le kreol dans le curriculum du Nine-Year Schooling et au-delà, et, enfin, la mise en place d’une académie pour le kreol sur une base « rigoureusement » académique.

« Manque d’enseignants »

Concernant le premier point, a indiqué le leader des Verts Fraternels, la ministre a expliqué qu’il y a eu « confusion » et « a donné l’assurance » que le module B.A. French & Creole « sera relancé à partir de 2018-19 ». La ministre a ensuite abordé le sujet de recrutement des enseignants par le MIE pour enseigner le kreol dans le cycle primaire. Leela Devi Dookun, selon Sylvio Michel, a indiqué qu’il y a eu « 28 applications sur les 90 annoncées ». Se basant sur ces données, le leader des Verts Fraternels soutient qu’il « y a donc un manque d’enseignants dans cette filière ». Et d’ajouter : « La ministre a tenu à expliquer que les étudiants de l’UoM détenant le B.A. French & Creole ne seront pas lésés, mais qu’ils seront recrutés comme « supply teachers ». Toutefois, pour leur titularisation, cela se fera selon les critères de la Public Service Commission. Les étudiants devront par conséquent avoir, entre autres, cinq « credits » au niveau du SC, et leur PGCE. »

Sur le troisième point, la ministre a expliqué à Sylvio Michel que le kreol morisien figure sur le syllabus du cycle primaire comme matière optionnelle. « Son introduction au cycle secondaire dépendra du nombre d’élèves prenant cette matière comme sujet d’étude et des discussions en cours avec le Cambridge Syndicate », a-t-il souligné. Concernant la mise sur pied d’une académie de créole opérant avec des professionnels universitaires et le MIE, et non avec des socioculturels, pour l’épanouissement du kreol morisien comme patrimoine national et touchant à la chaire pour le kreol morisien à l’UoM, facultative actuellement, la ministre a affirmé avoir « pris bonne note » et a promis de faire connaître sa décision ultérieurement. « Après cette rencontre, qui a permis d’entamer un dialogue positif, les Verts Fraternels ont informé le commissaire de police qu’ils annulent leur manifestation du 27 avril, en attendant la concrétisation des points soulevés », a déclaré Sylvio Michel au Mauricien.