THE BACCHANALE RACING DAY CHALLENGE CUP : Rousset le mieux placé

En attendant la Colonel Draper Cup, qui sera l’attraction phare du prochain week-end hippique, ce sont les seconds couteaux qui se rencontreront dans The Bacchanale Racing Day Challenge Cup, disputée sur 1500m. Aucun cheval ne se démarque vraiment du lot, mais Gilbert Rousset semble le mieux placé pour s’offrir la victoire avec des représentants de choix en Everest et Entree.

Si Everest n’avait été qu’un simple figurant à sa dernière tentative sur 1650m dans un Benchmark 66, il faut souligner qu’il s’était mieux comporté lors de ses deux sorties précédentes sur le parcours du jour, où il compte d’ailleurs ses deux victoires mauriciennes. Il revient en B61 où il sera plus compétitif et nous a paru plus affûté lors de ses derniers galops avec l’apport des pacifiers. Sans doute essaiera-t-il de se placer dans le dos de Ryder Cup, qui a hérité de la première ligne, ou de prendre le train à son compte dès les premières encablures s’il se montre le plus rapide au départ. Vu qu’il possède de la tenue, il pourrait démarrer de loin et avec le first run sur ses principaux adversaires, il peut ne pas être rejoint cette fois.

Entree reste sur une victoire sur 1365m, sa troisième sur le sprint cette saison, alors qu’il avait enregistré sa première victoire chez nous sur 1500m en 2016. Il est aligné à un niveau supérieur, mais à bien voir, le champ du jour n’est pas si relevé. Maniable, il pourrait suivre en midfield avant de faire valoir son bon finish dans l’emballage final. Bon finisseur, un train lancé serait à son avantage et il devrait être bien servi si Everest prend l’initiative à mi-course. Dans ces circonstances, il peut briller à ce niveau.

Le danger viendra principalement des deux chevaux de Ramapatee Gujadhur, Bulsara et Ryder Cup. Le premier nommé n’a pas été revu en compétition depuis la neuvième journée, mais il s’est montré plutôt régulier à l’entraînement, signe qu’il n’a pas été confronté à de gros soucis. Malgré ses 11 ans, Bulsara demeure un sujet de classe, qui a évolué principalement dans les courses de Groupe chez nous. S’il est au mieux de sa forme, le champ du jour sera nettement à sa portée. Attentiste confirmé, il sera mieux servi s’il y a du rythme. De sa première ligne, Ryder Cup pourrait s’assurer que la course soit rondement menée, favorisant ainsi les desseins de Bulsara. Il n’est cependant pas interdit à Ryder Cup d’aspirer à mieux qu’à un rôle de doublure. Ce bai de 8 ans n’avait pas été si ridicule à sa dernière sortie sur 1650m dans un Groupe 3, n’échouant qu’à 3,85L de Speed Limit. S’il parvient à se hisser en tête sans trop d’efforts et à réduire la course à un sprint, la surprise pourrait venir de lui.

Pierneef s’est montré très régulier cette saison. Il retrouve la compétition après presque deux mois et monte de classe par rapport à ses dernières sorties. Cependant, vu qu’il court bien sur sa fraîcheur, il ne peut être éliminé. Parmi le reste du champ, Belong To Me mérite un certain crédit pour les places. Certes, il en sera à sa première tentative chez nous sur le parcours du jour, mais ayant déjà gagné sur 1450m dans son pays d’origine, il devrait tenir la distance. De sa troisième ligne, il pourra bien se positionner sans être bousculé avant de faire valoir son bon coup de reins.

La candidature de Memphis Mafia mérite également d’être prise au sérieux, car il sera à nouveau muni d’œillères, harnachement avec lequel il a gagné en Afrique du Sud. Il pourrait suivre moins décroché cette fois malgré sa ligne extérieure et un accessit demeure largement à sa portée. Ole Gunnar nous a paru dans une condition améliorée ces derniers jours et des progrès sont attendus de sa part, tout comme de Sheer Trouble. Quant à Open Heir, il n’a pas mal fait à l’heure des galops, mais ses dernières sorties n’incitent guère à l’optimisme.

Les autres courses

La journée de Rameshwar Gujadhur

1re course

Cette journée pourrait être celle de Rameshwar Gujadhur, dont la belle série pourrait débuter dans l’épreuve d’ouverture avec un pillar to post de Sierra Redwood. Cet alezan n’avait été remonté que par Ocean Drive South à sa dernière tentative. À l’occasion, il montait de classe vu qu’il s’était imposé à sa sortie précédente dans la fourchette de 0-25. Sierra Redwood a été maintenu en excellente condition physique et devrait se retrouver seul à l’avant dans ce lot. Dans ces conditions, il sera difficile à rattraper. Pour les places, Gilbert Rousset semble le mieux armé avec Ready For Take Off et Aspara. Ce dernier avait joué de malchance dans la ligne d’arrivée il y a deux semaines et il peut obtenir une juste compensation s’il obtient une fin de course sans encombre. Ready For Take Off a montré le bout du nez en plusieurs occasions. Il descend de classe et de sa première ligne, il pourrait faire courir Sierra Redwood sur la partie initiale tout en conservant ses chances intactes et en augmentant celles de son compagnon d’écurie. Après Ski qui n’avait pas été surclassé à ses débuts, il devrait faire l’arrivée également. Zen Master descend de classe et a montré des progrès à l’entraînement. Il mérite d’être considéré pour les places.

2e course

Plusieurs chevaux se tiennent de près dans la deuxième épreuve, disputée sur 1500m dans un Benchmark 31. Nous accorderons un léger avantage à Bezamod, qui est aligné pour la deuxième semaine consécutive. Si Brave Leader avait insisté pour s’emparer du commandement samedi dernier, le représentant de R. Gujadhur pourrait se retrouver seul en tête en l’absence d’un adversaire plus rapide. S’il parvient à dicter son propre rythme sans être inquiété, il peut ouvrir son compteur. Le danger viendra principalement de League Of Legends, qui a accumulé les accessits ces derniers temps et qui a été transcendant à l’heure des galops. Le cheval de Daby semble avoir perdu son bon pas initial d’antan, mais il a démontré qu’il pouvait également venir au finish. Kentucky Bluegrass retrouve la compétition cinq semaines seulement après avoir été confronté à un problème pulmonaire. Son galop de vendredi est une indication qu’il est rétabli. Bon finisseur, il peut faire l’arrivée s’il est lancé au bon moment. Rock Hard a couru en progrès il y a trois semaines avec les œillères. Il a été maintenu en excellente condition physique et sera un des principaux animateurs de la ligne d’arrivée. Carson City ne doit pas être jugé sur son dernier échec, car il avait suivi de trop près. S’il est plus judicieusement piloté, il devrait nous montrer un meilleur visage. Quant à Nadas, sa deuxième ligne lui permettra d’obtenir un parcours en or et peut-être viser un petit chèque.

3e course

The L’Epicerie Challenge Trophy devrait se résumer à un duel entre Cape Horn et Ocean Drive South, deux modèles de régularité depuis leurs débuts sur notre turf. Lors de leur première confrontation, le représentant de Ramapatee Gujadhur avait dominé celui de Preetam Daby par 2,90L. Par la suite, Cape Horn était monté de classe, où il s’est contenté des podiums. Il avait mis le nez à la fenêtre lors de la 22e journée, mais s’était fait reprendre par Major Jay sur la fin. De sa troisième ligne, il pourra suivre tranquillement sur les barres non loin du meneur, ce qui fera de lui un sérieux candidat à la victoire. Ocean Drive South reste sur une victoire dans une valeur inférieure sous la monte énergique de Poullis. Il pourrait également être tenté de suivre de plus près et on le voit capable de renverser la vapeur en sa faveur cette fois. Mambo a été longuement et patiemment entraîné en vue de ses débuts pour le compte d’Amardeep Sewdyal. Bon finisseur, il sera avantagé si le train est lancé. Le voir frapper d’entrée ne constituerait pas une surprise. Galtero n’a pas été si ridicule lors de ses deux premières sorties chez nous. Il pourrait être tenté de mener les débats s’il s’élance correctement. Un accessit reste à sa portée.

4e course

Le fait à retenir dans cette quatrième épreuve est que d’importants paris ont été enregistrés dès hier après-midi sur Suzie’s Arrow, dont la cote est passée de Rs 700 à Rs 330 chez les bookmakers. Le cheval de Jones n’avait pas été surclassé à sa reprise cette saison, n’échouant qu’à 2,75L de Lee’s Star sur 1400m. Il a progressé depuis — les 100m additionnels sont à son avantage —, il descend de classe et s’élancera de la première ligne. Bref, tous les feux sont au vert pour lui. Il devrait certainement se retrouver dans le dos de Rebel’s Game et After Midnight, et peut forcer la différence s’il a retrouvé son meilleur niveau. In Your Dreams a enlevé son unique victoire chez nous en dictant le train, mais dans ce lot rapide, il optera sans doute pour la course d’attente en one off. Cela pourrait lui permettre de prendre le first run sur le favori dans l’emballage final. After Midnight sera également bien placé durant le trajet et à défaut de victoire, un podium sera largement à sa portée. Steal A March en sera à sa première tentative sur 1500m, mais sur sa bonne forme du moment, il faudra compter avec lui à l’arrivée. En cas de lutte à l’avant, Gameloft pourrait également émerger dans la ligne d’arrivée.

5e course

La cinquième épreuve devrait nous livrer une belle arrivée, car tous les partants peuvent prétendre à la victoire. Nottinghamshire et Glen Coco sont les plus réguliers du lot et ils devraient être les principaux animateurs de la ligne d’arrivée, comme cela avait été le cas lors de la 21e journée. Ce jour-là, le dernier mot était revenu au représentant de Gilbert Rousset, qui avait sorti le meilleur finish. Une fois de plus, il devrait bénéficier d’un bon rythme avec la présence de quelques chevaux véloces. Une troisième victoire 2017 est dans ses possibilités. La présence de Forward Drive pourrait contraindre Nottinghamshire à sortir de son pas sur la partie initiale. Strum pourrait également se mêler à la lutte en début de course, avant de se placer tranquillement en one off sur l’arrière-main du meneur. Le cheval de Gujadhur est mieux dans sa peau et ce lot est à sa portée s’il est dans un bon jour. Une éventuelle lutte servirait les desseins des finisseurs, en l’occurrence Glen Coco, Sunset Breeze et Promissory. Mais si Nottinghamshire parvient à s’installer en tête sans sortir de son pas, il ira très loin.

7e course

Golden Ball tentera d’aligner une quatrième victoire chez nous cette saison. Sa valeur a encore été revue à la hausse après sa victoire convaincante de bout en bout en B31. Il aura à son intérieur Prince George et In The Trenches, deux chevaux qui ont déjà montré un bon pas initial dans le passé, mais qui ont couru en attentistes ces derniers temps. Si Golden Ball s’installe en tête sans trop d’effort, il faudra être fort pour le rattraper. À ce titre, le danger pourrait venir de Chosen Path, dont les débuts dans cette classe ne sont pas passés inaperçus. Cet élève d’Amardeep Sewdyal a progressé et il pourrait suivre de plus près avec le port de side winkers. Plain Of Wisdom reste sur une victoire au finish et il a été maintenu en excellente condition physique, comme l’attestent ses derniers galops. S’il n’est pas trop distancé au démarrage, le doublé sera à sa portée. In The Trenches s’est quelque peu retrouvé à sa dernière sortie dans cette valeur et il mérite d’être considéré pour un accessit. Apple Jack, All Magic et Prince George ont démontré des progrès à l’heure des galops, et il peuvent se battre pour une place en fin des combinaisons.

8e course

Sur le papier, Without A Doubt se présente comme le favori pour la victoire dans l’épreuve de clôture. Le représentant de Gujadhur n’a été battu que par Charleston Hero et Sierra Redwood lors de ses deux dernières sorties. Certes, il s’élancera de l’extérieur, mais avec la présence de plusieurs finisseurs à son intérieur, il devrait surmonter cet obstacle sans trop de difficultés avant de se manifester au finish. Newsman s’est également montré régulier ces derniers temps. De sa bonne ligne, il devrait suivre les manœuvres de près et s’il est lancé au bon moment, il peut ouvrir son compteur mauricien. Le récent vainqueur Halabaloo semble avoir encore amélioré sa condition physique. Il devrait aussi se mêler à la lutte finale. Le gris Captain’s Orders avait été desservi par le manque de rythme la dernière fois et il devrait mieux faire sur 1500m. Sea Pass et Noordhoek Ice, quant à eux, pourraient trouver le parcours un tantinet trop court pour leurs aptitudes, mais si la course est lancée, ils peuvent viser un petit chèque. My Man Alex a démontré des progrès à l’entraînement et mérite un certain crédit pour les places, tout comme New Golden Age.