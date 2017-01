BADMINTION -ENTRAÎNEMENT DE L’ÉQUIPE NATIONALE : L’AMB en contact avec une académie en Inde

L’association Mauricienne de Badminton (AMB) a annoncé à la presse mercredi à Port-Louis qu’elle est en contact avancé avec une académie de badminton en Inde pour trouver un coach et des sparring partners aux badistes mauriciens suivant la résiliation du contrat du DTN indonésien Annas Jauhari le 24 octobre dernier. C’est ce qu’a affirmé le président Bashir Mungroo qui avait à ses côtés le vice-président Raj Gaya, le secrétaire Rajen Pultoo, le trésorier Jonathan Li Ying ainsi que la badiste Yeldy Louison.

Un accord pourrait être conclu entre l’académie indienne, dont le nom n’a pas été divulgué, et l’AMB pour que de temps à autre, les badistes mauriciens se déplacent en Inde pour des camps d’entraînement - si ce n’est pas déjà fait - ou que des joueurs et coaches indiens viennent à Maurice en tant que sparring partners. Cette nouvelle forme d’échange devrait surtout être bien établie par le comité technique afin de réglementer le rôle précis des coaches étrangers à Maurice que ce soit au plan de l’entraînement, détection et formation, a-t-il aussi indiqué.

L’AMB s’est également fait un tour d’horizon de l’année écoulée et des événements qui sont en vue en 2017. Toutes les activités en sus des trois tournois africains survenus en fin d’année en Zambie, Afrique du Sud et Botswana ont été respectées et ce avec les résultats qu’on connaît, il n’en reste pas moins que 2017 verra Maurice organiser des Championnats d’Afrique U 15 du 3 au 10 août. La relance des tournois Interclubs, comme anciennement c’était le cas, est aussi d’actualité. Une rencontre aura lieu le 21 janvier pour informer des objectifs qui sont visés. Deux centres régionaux d’entraînement seront ouverts le 2 février à Rivière-Noire et à Bon Accueuil.

La participation historique de l’équipe féminine à la phase finale mondiale de la Uber Cup en Chine a aussi été évoquée, tout comme celle de Kate Foo Kune aux Jeux Olympqiues de Rio. Le seul point sombre aura été la très pâle prestation des juniors aux Championnats d’Afrique U 19 à Casablanca, Maroc, ce qui entraîna la résiliation du contrat du DTN.

« Sinon, nous avons continué malgré tout à travailler en étroite collaboration avec les instances impliquées dans le sport, à l’image du MJS, le Comité oympique de Maurice (COM), le TFES, le HLSU, le Club Maurice et tous les sponsors qu’on remercie. Nous invitons d’autres sponsors à nous rejoindre afin de nous aider à développer le badminton à Maurice » a conclu Bashir Mungroo.