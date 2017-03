BADMINTON - ACCORD AVEC NEW VISION ACADEMY (INDE) : Le Malaisien Yogendran Krishnan nommé Head Coach 

Le président de l'Association mauricienne de Badminton (AMB), Bashir Mungroo, et son secrétaire Rajen Pultoo ont mis le cap lundi dernier sur la Grande Péninsule, à Chennai, pour conclure un accord avec la New Vision Badminton Academy (NVBA) pour des échanges entre les deux pays. Les dirigeants de l'AMB étaient accompagnés du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, et du Senior Sports Officer de Badminton, Rajen Desscann. À noter que l'académie indienne possède trois centres, un en Inde, en Chine et en Malaisie. C'est le Malaisien Yogendran Krishan (34 ans), badiste de renom, qui a été nommé Head Coach. « C'est un nouveau chapitre et un nouveau défi qui m'est offert dans ma vie car j'ai été choisi pour devenir le Head Coach de Maurice. Je vais très bientôt m'atteler à la tâche notamment grâce au soutien de NVBA, NVBA Smashbourne et l'AMB. Un grand merci à ma famille, mes amis et la famille de NVBA », pouvait-on lire sur sa page Facebook. Yogendran Krishan devrait arriver au pays sous peu, lui qui aura la lourde responsabilité de préparer les badistes en vue des Championnats d'Afrique, programmés du 16 au 23 avril. Le technicien malaisien pilotera ce projet dans le but de rendre les échanges dynamiques.