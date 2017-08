BADMINTON—CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U15 (HIER SOIR): Maurice passe le cap ougandais en attendant l’Algérie

Les badistses ougandais n’ont pas pesé lourd contre leurs homologues mauriciens, hier soir, lors de la dernière journée du tournoi par équipes des championnats d’Afrique U15 qui se tiennent au Centre Nationale de Badminton à Rose-Hill. Les Mauriciens se sont imposés sur le score de 5-0, se qualifiant ainsi pour les demi-finales, ce matin, contre l’Algérie, qui se sont inclinés contre l’Égypte 2-3.

C'est poussé par un public nombreux venu la soutenir que la sélection mauricienne a livré une belle copie. Contrairement à la première journée, les badistes locaux avaient bien entamé leur premier match. En double mixte, le tandem Jason Francois/Kritisha Mungrah, a su piéger son adversaire en s’imposant 2-0 (21-14 et 21-13).

En simple homme, le capitaine de l’équipe masculine, Mithileshing Ramdany n’a pas rendu la tâche facile à l’Ougandais, Mohammed Arshad. Il a remporté son match 2-0 (21-14, 21-13), avec plus d’aisance que celui disputé la veille contre le Sud-Africain. En féminin, la victoire est revenue à Vilina Appiah, la capitaine, qui s’est imposée 2-1 (21-17, 16-21, 21-13). A savoir que celle-ci avait perdu son premier match contre la Sud-Africaine, Megan Beer 2-0.

En double, les tandems n’ont pas déçu le public venu les soutenir. Kritisha Mungrah et Poonye Doresha ont eu la tâche difficile avant de pouvoir vaincre leur adversaire sur un score de 2-1 (21-15, 17-21, 21-14). Néanmoins elles ont permis à la sélection mauricienne de se diriger vers sa quatrième victoire dans ce match. Quant au double hommes, Jason François et Mithileshing Ramdany se sont imposés sur un score de 2-1 (25-27, 21-11, 21-16), ne laissant aucune chance à leurs adversaires, Emuddy Expeclito et Mohammed Arshad. Avec cette victoire Maurice termine à la première place du groupe B, devançant ainsi l’Afrique du Sud et l’Ouganda, pour disputer les demi-finales de la compétition, ce matin.

En groupe A, l’Egypte termine premier de son groupe en remportant la joute qui l’opposait à l’Algérie 3-2. Ce qui fait de lui le leader de son groupe. Pour les deux demi-finales, Maurice affrontera l’Algérie et l’Egypte s’opposera à l’Afrique du Sud.

Résultats des matchs joués hier

9h30

Egypte/Namibie 5-0

Simple dames : Nour Youssri (Egy) - Nargolo Amor (Nam) 21-8, 21-3

Simple hommes : Basel Hesham (Egy) - Vandyc Jasper (Nam) 21-5, 21-7

Double dames : Ganna Elwazery/Hesham (Egy) - Taron Pretoms/Nangolo Amor (Nam) 21-9, 10-21, 21-13

Double hommes : Abdelrahman/ Mohamad (Egy) – Wasserfall Wobs/ Lee Thompson (Nam) 21-17, 21-16

Double mixte : Elbahbasawya/ Basem (Egy) – Wasserfall/ Taron Pretoms (Nam) 21-12, 21-13

Ouganda/Afrique du Sud 2-3

Simple dames : Mahiwoozat Tracy (Oug) – Deforcer Megan (AFS) 11-21, 7-21

Simple hommes : Emuddy Expeclito (Oug) – Coolen (AFS) 21-11, 21-11

Double dames : Mahiwoozat Tracy/Fadila Shamika (Oug) - Deforcer Megan/ Ackermon Amy (AFS) 9-21, 14-21

Double hommes : Emuddy Expeclito/Arshake Mohamed (Oug) – Auston Gavender/ Robert White (AFS) 21-11, 22-20

Double mixte : Mohammed Arshad/ Fadila Shamika (Oug) – Manusvdar Wret/Rionette Kemp (AFS) 11-21, 18-21

16h30

Groupe A

Egypte /Algérie 3-2

Simple dames : Nour (Egy) – Ouchefoune (Alg) 19-21, 21-16, 17-21

Simple hommes : Basel Hesham (Egy) - Medel Tahars (Alg) 19-21, 21-18, 21-9

Double dames : Nour Youssri/Malak (Egy) – Ouchefoune/ Naamadounia (Alg) 16-21, 18-21

Double hommes : Basel/Ahmed Ali (Egy) - Medel Tahars /Ariai Ali (Alg) 24-22, 21-15

Double mixte : Ahmed Ali/Mouk (Egy) – Abidi Ali/Naamadounia (Alg) 21-12, 22-20

Groupe B

Maurice/Ouganda 5-0

Simple dames : Vilina Appiah (Mau) – Fadilah (Oug) 21-17, 16-21, 21-13

Simple hommes : Mithileshing Ramdany (Mau) – Arshad (Oug) 21-14, 21-13

Double dames : Kritisha Mungrah/Poonye Doresha (Mau) – Mahiwoozat/Fadila (Oug) 21-15, 17-21, 21-14

Double hommes : Jason Francois/Mithileshing Ramdany (Mau) – Emuddy/Arshad (Oug) 25-27, 21-11, 21-16

Double mixte : Jason Francois/Kritisha Mungrah (Mau) – Emuddy Mahiwoozat (Oug) 22-20, 21-18

CE MATIN: Maurice cale en demi-finale

Les demi-finales de ces championnats d’Afrique U15 se sont déroulées ce matin. Maurice a été battue au terme d’une explication marathon et est tombée 2-3 devant l’Algérie. Des Algériens qui

rejoignent les Égyptiens, lesquels ont dominé l’Afrique du Sud 3-1 dans l’autre demi-finale.

Algérie-Egypte : ce sera la finale maghrébine cet après-midi à 16h30