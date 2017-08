BADMINTON - CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U15 : Maurice-Afrique du Sud pour débuter le tournoi

Le coup d’envoi de la 7e édition des Championnats d’Afrique U15 de badminton sera donné cet après-midi au Centre national de badminton, à Rose-Hill. Pour son entrée en matière, la sélection mauricienne affrontera son homologue de l’Afrique du Sud, à partir de 16h30.

Le go de cette compétition continentale, qui devait être donné ce matin, a été repoussé à cet après-midi, vu le nombre restreint de pays ayant répondu favorablement à l’appel des organisateurs. Six pays se sont engagés : outre Maurice, on retrouvera l’Afrique du Sud, la Namibie, l’Algérie, l’Égypte et l’Ouganda, qui sont tous arrivés hier.

Cette compétition verra Maurice aligner quatorze badistes, dont sept chez les filles. Ce groupe entrera en action dès cet après-midi, avec le duel contre l’Afrique du Sud en ligne de mire.

Le tirage au sort des poules a vu l’Algérie, l’Égypte et la Namibie, alors que Maurice a été tirée dans la poule B, aux côtés de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda.

À l’heure actuelle, les Seychelles ont signifié leur intention de participer uniquement aux tournois individuels. Le comité organisateur n’a, toutefois, pas encore reçu la confirmation de la présence des badistes ghanéens.

Certains badistes étrangers prolongeront leur aventure à Maurice en vue des Internationaux de Maurice juniors prévus du 11 au 13 août. Ce tournoi servira de qualification à certains pays pour les prochains Jeux Olympiques Jeunes, qui se tiendront l’année prochaine à Buenos Aires, en Argentine du 6 au 18 octobre 2018.

Il faut savoir que Maurice compte déjà un représentant en badminton. Il s’agit d’Alexandre Bongoût, qui s’est vu attribuer une invitation pour la manifestation olympique. Déjà double médaillé d’or aux championnats d’Afrique de 2015 au Caire, il voudra sans doute rééditer l’exploit qui avait fait de lui le Most Promising Sportsman of the year.

Sahir Edoo passe à la CAB

Sahir Edoo a été élu secretaire général par intérim de la Confédération Africaine de Badminton (CAB), au cours de l’élection qui s’est tenue début juin. Il a remplacé Raj Gaya, qui a occupé ce poste depuis 1999. Le nouveau président de la zone est le Nigérian Justice Danlami Senchi.

Groupe A

Algérie

Egypte

Namibie

Groupe B

Maurice

Ouganda

Afrique du Sud

Match à laffiche aujourd’hui :

Maurice — Afrique du Sud (16 h 30)

Algérie — Namibie

Demain

Egypte — Namibie (9 h 30)

Ouganda — Afrique du Sud

Algérie — Egypt (16 h 30)

Maurice — Ouganda