BADMINTON CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U15 : Maurice s’offre l’Afrique du Sud d’entrée

Le coup d’envoi des championnats d’Afrique U15 au Centre national de badminton, hier, à Rose-Hill, a vu Maurice s’octroyer de sa première victoire. Les badistes locaux ont dû souquer ferme pour signer un flatteur 3-2 (score cumulé) aux dépens de l’Afrique du Sud.

La compétition avait pourtant mal débuté pour la sélection mauricienne. En simple dames, Vilina Appiah a chuté face à la Sud Africaine Megan Beer, 17-21 et 9-21. Le deuxième match opposait le capitaine de l’équipe masculine, Jasmit Bhagirutty, face à Marnus Waie. Le match fut très compliqué pour le Mauricien qui a joué quasiment le second set blessé. « J’ai fait une entorse à ma cheville droite. Je n’ai pas voulu abandonner car je savais qu’on était mené au combiné ». Jasmit Bhagirutty était devancé au score 11-7. Avec les consignes de l’entraîneuse Sandy Hussain, le badiste a su trouver la parade pour vaincre le Sud-Africain. « Il me fallait remonter quatre points et avec cette blessure ce nétait pas évident. Sandy Hussain m’a conseillé de jouer simplement de façon à ne pas forcer sur ma cheville douloureuse ». Au final, le Mauricien remportait son match en 2 sets à 0 (21-19 et 21-17).

Jasmit Bhagirutty est incertain pour la suite de la compétition.

En double féminin, la paire Kritisha Mungrah-Vilina Appiah s’est fait justice. Elle a permis à Maurice de passer en tête (2-1) en battant le tandem Sorika-Rionette 2-0 (21-11 et 21-11).

Piqués dans leur orgueil, les Sud-Africains n’allaient pas rendre la tâche facile aux Mauriciens. Cette fois-ci en double masculin. Le duo Robobj-Auston s’est montré trop fort même s’il est allé jusqu’au troisieme set face à Mithileshing Ramdany et Khemtish Nundah. La paire mauricienne s’est inclinée 16-21, 21-14 et 16-21.

Néanmoins, en double mixte, le duo JasonFrancois/Kritisha Mungrah a permis à Maurice de sceller le sort par équipes. Les Mauriciens ont surclassé leurs adversaires Walke et Beer pour signer un 2-0 (21-15 et 21-4).

Maurice s’est installée provisiorement dans le fauteuil de leader du groupe B en attendant son deuxième match contre l’Ouganda cet après midi à 16 h 30.

Dans le groupe A, l’Algérie qui affrontait la Namibie a surclassé son adversaire 5-0. Les Algériens se positionnent comme de sérieux candidats à la victoire dans ce U15.