BADMINTON - CHAMPIONNATS D’AFRIQUE U15 (INDIVIDUEL) : Quatre Mauriciens en demi-finales cet après-midi

Après les quarts de finale qui se sont joués hier, la sélection mauricienne est représentée en simple hommes, double mixte, double hommes et double dames en demi-finale des championnats d'Afrique U15 de badminton, aujourd’hui à partir de 16h.

Hier au Centre national de badminton à Rose-Hill, Jasmit Bhagirutty a créé une petite surprise en simple hommes. Ayant eu une entorse dans le tournoi par équipe la semaine dernière, il était incertain pour la suite de la compétition. Guéri de sa blessure, il affrontait un des favoris de la compétition, Abdelrahman Abdelsattar. Après avoir terminé premier de son groupe, le Mauricien a battu l’Algérien en quarts 2-0 (21-19, 21-8). « Ce n’était pas un match facile car j’ai dû redoubler d’efforts pour gagner le premier set. Durant le match, j’ai pu lire son jeu et le deuxième set a été plus facile », souligne le capitaine mauricien.

Cependant, la déception est venue de Jason François. Solide dans la phase de poule, celui-ci n’a pu l’emporter face au Sud-Africain Marnus Van Der Walt, s'inclinant 2-1 (19-21, 21-11 et 21-19). Néanmoins, engagé en double hommes, le tandem Bhagirutty-François a battu les badistes Sud-Africains Caden Kakora et Marnus Van Der Walt 2-0 (21-14, 21-16). Cette victoire permet aux Mauriciens d’affronter la paire égyptienne Abdelsalam Mohamed-Abdesattar Abdelrahman en demi-finale.

En double dames, tombeur de l’Égypte en quarts 2-0 (21-11 23-21), le duo Vilina Appiah-Kritisha Mugrah fait face à la paire algérienne Ouchefoune Malak et Naama Dounia. Les capitaines de la sélection mauricienne, Jasmit Bhagirutty et Vilina Appiah, sont aux prises en double mixte avec la paire algérienne Ouchefoune Malak-Medel Skander. Hier, les Mauriciens ont survolé leurs quarts de finale en s’imposant face aux Égyptiens Abdelsalam Mohamed-Tarek Ganna 2-0 (21-10, 21-9). En demi-finale, la paire mauricienne est face au tandem algérien Ouchefoune Malak-MedelSkander.



Résultats des quarts de finale joués hier

Simple hommes

Jason François v Van Der Walt Marnus (ADS) 19-21 21-11 21-19

Jasmit Bhagirutty v Abdelrahman Abdelsattar (EGY) 21-19 21-8

Double mixte

Jasmit Bhagirutty en demi-finale

Vilina Appiah v Abdelsalam Mohamed-TarekGanna (EGY) 21-10 21-9

Double hommes

Jasmit Bhagirutty-Jason François v Van Der Walt Marnus (ADS) 21-14 21-16

Doubke dames

Appiah Vilina-Mungrah Kritisha v Hesham Jana-Tarek Ganna (EGY) 21-10 21-4

Match à l’affiche aujourd’hui

Simple hommes

Jasmit Bhagirutty v Abidi Ali (ALG)

Double mixte

Jasmit Bhagirutty-Vilina Appiah v Ouchefoune Malak-Medel Skander (ALG)

Double hommes

Jasmit Bhagirutty-Jason François v Abdelsalam Mohamed-Abdelsattar Abdelrahman (EGY)

Double dames

Appiah Vilina-Mungrah Kritisha v NaamaDounia-Ouchefoune Malak