BADMINTON - CHAMPIONNATS D’AFRIQUE U15 : Maurice perd toutes ses finales

Alignés dans trois finales aux championnats d’Afrique U15 qui se sont tenues hier soir au Centre national de badminton, les Mauriciens ne sont pas arrivés à s’imposer face à leurs adversaires, s'inclinant en simple hommes, double hommes et double dames.

Dès le début de la rencontre du simple hommes, l'Ougandais Emuddu Expedito a déstabilisé le capitaine de Maurice, Jasmit Bhagirutty. Au final, il s'impose 2-0 (21-15, 21-15) « L’accumulation de matches s’est fait sentir et je n’ai pu gérer. Je voulais jouer vite et c’est ma précipitation qui m'a coûté la victoire », déclare Jasmit Bhagirutty. Contrairement au Mauricien, Emuddu Expedito a trouvé son match plus facile que prévu. « J’ai utilisé la faiblesse de mon adversaire et en voyant qu’il était démotivé, je savais que le match être en ma faveur. »

En double dames, la paire mauricienne Vilina Appiah-Kritisha Mungrah est tombée sur plus fortes qu’elle. Malgré le fait d'avoir gagné le premier set 21-16, la suite de la rencontre allait se corser pour les Mauriciennes. Au second set, la paire sud-africaine Megan De Beer-Surika Snyman a changé de tactique et a pu égaliser pour conclure 2-1 (16-21, 21-12, 21-18).

Jason François et Jasmit Bhagirutty faisaient face au duo Emuddu Expedito-Nazurudheen Mohamed en double hommes. À nouveau, les Ougandais ont pris le dessus. Après avoir perdu le premier set 12-21, ils se sont concentrés à jouer sur les attaques placées pour signer une victoire 2-1 (12-21, 21-18, 21-18). « On est vraiment fiers de notre performance, et rapporter la médaille d’or à la maison nous fait vraiment plaisir », déclare la paire ougandaise.

Après ces défaites, l’entraîneur de l’équipe mauricienne se projette sur l’avenir. « Je pense que les victoires nous ont échappé par manque d’expérience. On devra mettre les bouchées doubles pour les prochaines compétitions qui auront lieu à l’avenir », indique Sandy Hussain.

On notera la bonne performance de la paire sud-africaine Marnus Van Der Walt-Megan De Beer en double mixte, qui l'emporte en finale face aux Algériennes 2-0 ( 21-14, 21-14).

Résultats des matchs joués hier

Simple hommes :

Bhagirutty Jasmit v Emuddu Expedito 0-2 (21-15, 21-15)

Simple dames :

De Beer Megan (AFS) v Basem Malak (EGY) 2-1 (18-21, 21-15, 21-14)

Double dames :

Appiah Vilina-Mungrah Kritisha (MAU) v De Beer Megan-Snyman Surika (AFS) 1-2 (21-16, 12-21, 18-21)

Double hommes :

Emuddu Expedito-Nazurudheen Mohamed (OUG) v Bhagirutty Jasmit-Francois Jason (MAU) (12-21, 21-19, 21-18)

Double mixte :

Medel Skander-Ouchefoune Malak (ALG) v Van Der Walt Marnus-De Beer Megan (AFS)

Place aux juniors

Après les championnats d’Afrique U15 du 2 au 10 août, place au Internationaux de Maurice U19. Cette compétition débute aujourd’hui à 16h avec 60 matches de qualification pour conclure avec les finales qui se joueront à 13h dimanche.

Cinq pays sont engagés dans ce tournoi, à savoir les Seychelles, l’Algérie, l’Égypte, l’Ouganda et bien évidemment le pays hôte, Maurice. « Ces internationaux aideront les badistes mauriciens à se surpasser et pour ceux qui ont participé aux championnats U15, ils pourront voir le niveau des plus grands », souligne Sandy Hussain, l’entraîneur des U15.

Ce tournoi servira principalement de qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus du 16 au 18 octobre 2018 à Buenos Aires en Argentine, et pour lesquels la Fédération mauricienne de badminton a fait une demande de wild card pour le badiste Alexandre Bongoût.