BADMINTON-CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (INDIVIDUEL) : Se relever de l'échec

Assommés par une élimination pure et dure du tournoi par équipes mixtes mardi, les badistes mauriciens relèveront-ils la tête dans le tournoi individuel des Championnats d'Afrique qui s'achèvent demain à Benoni à Johannesbourg ? En tout cas, les choses ne paraissent pas aussi simples pour eux, même s'ils peuvent effectivement prétendre au titre en simple dames par l'entremise de la championne en exercice, Kate Foo Kune (1). Julien Paul (1) pourrait également créer la surprise en simple hommes contre son adversaire direct, l'Algérien Ahmed Salah (2), et d'autre part en double mixte avec Kate Foo Kune.

Concrètement, l'or du simple dames a plus de chances d'aboutir, en sachant que Foo Kune est au-dessus du lot depuis déjà quelques années. Les cinq tableaux du tournoi individuel comportent chacun une phase de poule et les vainqueurs qui ont émergé bénéficient d'entrée d'une exemption de premier tour avant d'entrer droit en quarts de finale.

Tirée dans le groupe A, Kate Foo Kune avait presque déjà assuré sa place en quarts hier soir aux dépens d'une Botswanaise 21-7, 21-5 et d'une Zambienne. Ses adversaires directes étant les Égyptiennes Hadia Hosny (2) et Menna Eltanany (4), et la Zambienne Olga Siamupangila (3). Mais il faudra se méfier tout de même de quelques Nigérianes et des Sud-africaines, dont la jeune Johanita Scholtz, et la plus expérimentée Sandra Le Grange, non-classées parmi les favorites avec quelques Algériennes.

Jeudi dans le groupe B, Hadia Hosny avait déjà placé un pied en quarts en disposant de Sendila Mourat (Mce) 21-10, 21-8 et de la Sud-africaine Jabulile Geninda. Celle-ci a également été battue 21-15, 21-16 par Mourat. Par contre, Kobita Dookhee (Mce) est quasiment éliminée après une défaite 9-21, 18-21 face à la Sud-Africaine Demi Botha dans le groupe B. Elle affrontait hier l'Égyptienne Menna Eltanany, qui a dominé 21-14, 21-16 Botha. Le tableau du simple dames regroupe 35 joueuses réparties en 10 groupes.

En simple hommes et en tenant compte de ce que le tournoi par équipes a pu révéler au niveau des individualités, la conquête d'une médaille d'or devient plus difficile pour Julien Paul. D'autant qu'Aatish Lubah, Christopher Paul, Alexandre Bongoût et Melvin Appiah se sont fait éjecter dès la phase de poule. La plupart des équipes, bien que rajeunies, se sont renforcées et restent donc très redoutables, même en double hommes et double mixtes. Mais les chances de médailles subsistent toujours.

« On a des chances d'en avoir en double mixte, double hommes et simple hommes, même si le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie sont arrivés avec des équipes complètement rajeunies, mais très efficaces… Une médaille d'or ? On verra. On préfère prendre match après match, c'est l'objectif. Ce n'est pas facile car toutes les équipes détiennent de bonnes individualités et sont fortes. Mais Julien et Aatish peuvent en décrocher tant en simple qu'en double hommes ainsi qu'en double mixte avec Kate et Julien », confie-on au sein de l'équipe mauricienne.

Julien Paul

seul rescapé

Julien Paul est donc le seul Mauricien encore engagé en simple hommes. Il devrait aborder aujourd'hui les demi-finales, sauf déroute. Pour rappel, le tableau du simple hommes était réparti en 13 poules et accueillait 45 joueurs, dont quatre Égyptiens, cinq Algériens, six Nigérians, quatre Zambiens et des Sud-Africains. Julien Paul y a été installé n°1, suivi des Égyptiens Ahmed Salah (2) et Abdelhakim Abdelrahman (6), Aatish Lubah (3), Christopher Paul (4), les Zambiens Kalombo Mulenga (5), Chongo Ezra Mulenga (8), et Alexandre Bongoût (7).

Jeudi, Christopher Paul a été défait 21-15, 21-14 par le Sud-Africain Ruan Snyman dans le groupe D, mais s'est repris en l'emportant vendredi 21-7, 21-13 face au Nigérian Gideon Babalola, terminant 2e du groupe derrière Snyman. Dans le groupe C, Aatish Lubah concède lui aussi une défaite 21-11, 19-21, 10-21 face à Habeeb Bello (Nig) après une victoire 21-13, 21-3 face à Yacine Belahoune et termine 2e du groupe derrière le Nigérian. Par contre, Julien Paul termine en tête du groupe avec deux victoires contre le Sud-Africain Jason Mann 21-13, 21-12 et le Zimbabwéen Ashel Dziva 21-3, 21-10.

Dans le groupe F, Alexandre Bongoût perd d'entrée 21-14, 11-21, 15-21 contre Ali Ahmed El Khateeb (Egy), mais accroche une victoire 21-11, 21-10 face à Thabani Mathe (Zimb) et termine 2e derrière l'Égyptien. Idem pour Melvin Appiah qui prend la 2e place du groupe J derrière l'Algérien Adel Hamek, avec une défaite 11-21,14-21 face à Hamek et une victoire 21-19-21-17 face à Tumisang Olekantse (Bots).

En double hommes, les paires Christopher Paul-Alexandre Bongoût et Melvin Appiah-Tejraj Pultoo sont déjà éliminées. Elles n'ont pu franchir la rampe pour accéder au tableau final, perdant leurs deux matchs de poule. Par contre, le tandem Julie Paul-Aatish Lubah pouvait encore garder espoir hier d'accéder au tableau final après une victoire 21-13, 21-10 contre un duo du Zimbabwe. Il lui restait à l'emporter face à une paire du Botswana.

La paire Paul-Bongoût s'est inclinée tour à tour 14-21, 21-19, 14-21 contre les Égyptiens Adbelrahman Abdelhakim-Ahmed Salah (2), puis 21-9,19-21,19-21 contre les Sud-Africains Cameroun et Jason Coetzer, alors qu’Appiah-Pultoo a chuté 16-21, 20-22 face à Ruan Snyman-Bougani von Bdenstein (Af. Sud- 4) et 14-21, 10-21 face à Koceila Memmeri-Youcef Sabri Medel (Alg).

En double dames, Kobita Dookhee-Sendila Mourat (groupe D), seule paire mauricienne engagée, n'a pas cédé pour assurer sa place dans le tableau final aux dépens de la paire algérienne Halla Bouksani-Linda Mazri 21-8, 19-21, 21-19 et d'une paire Zambienne, Elizabeth Chipelene-Ngandwe Miyabo 21-9, 21-17.

Enfin, en double mixte, le choc opposant Julien Paul-Kate Foo Kune aux Égyptiens Hadia Hosny-Ali Ahmed El Khateeb était très attendu dans le groupe E. Comptant chacune une victoire face à des Ougandais, les deux paires non-classées têtes de série devaient s'affronter hier. Les trois autres paires mauriciennes composées de Lubah-Dookhee (B), Pultoo-Mourat (I) et Appiah-Mungrah (a) sont virtuellement éliminées.