BADMINTON - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS (TOURNOI INDIVIDUEL) : L'Algérie en force devant l'Égypte et l'Afrique du Sud

L'Algérie a cartonné en s'offrant les titres du simple dames, doubles hommes et mixte lors du tournoi individuel des Championnats d'Afrique de badminton qui se déroulaient du 27 au 29 août à Casablanca au Maroc. Les Algériennes ont même failli venir à bout des Sud-Africaines en finale du double dames, alors que l'Égypte enlève le titre le plus convoité du simple hommes par l'entremise d’Adham Hatem Elgamal (Egy).

Après avoir accroché l'argent dans le tournoi par équipes mixtes face à l'Égypte, l'Algérie a bouclé la phase individuelle en révélant au grand jour son potentiel en vue des années futures. On dira donc que les Maghrébins ont dominé comme prévu cette édition africaine. Et dans cette répartitions de médailles, Maurice se contente du bronze en double dames et en double mixte grâce aux paires Kobita Dookhee-Shania Leung et Melvin Appiah et Kobita Dookhee.

Les badistes mauriciens, dont la plupart en étaient à leurs premières armes à ce niveau, ont été dépassés face à des adversaires plus aguerris. Même l'Afrique du Sud, annoncée comme grande favorite au titre du simple dames, est tombée de haut. Johanita Scholtz (2) se faisant sortir en demi-finales par l'Algérienne Halla Bouksani (3), celle-ci remportant même le titre aux dépens de sa compatriote Linda Mazri dans une finale sans précédent. Dans ce même registre, Ganesha Mungral et Séphora Martin s'inclinent en quarts de finale et Kobita Dookhee au tour précédent, tout comme Shania Leung, pourtant classée n°1 du tableau.

En simple hommes, Alexandre Bongoût, le meilleur joueur mauricien, lui aussi classé n°1, s'incline en quarts de finale face à l'Égyptien Kamel. La paire Shania Leung-Kobita Dookhee, classée n°1, cède en trois sets en demi-finales face aux Sud-Africaines Johanita Scholtz-Zani Van Der Merwe et éventuelles vainqueurs du tournoi.

Les trois paires mauriciennes inscrites en double mixte, dont une classée tête de série n°1 et l'autre 4, ne sont également pas allées au-delà des quarts de finale. Elle ont toutes été sorties par des paires algériennes, Melvin Appiah et Kobita Dookhee (4) chutant 13-21, 16-21 devant Samy Khaldi-Linda Mazri, la paire Tejraj Pultoo-Shania Leung (1) perdant en trois sets dès le 2e tour alors que le duo Khabir Teeluck-Séphora Martin ne passant pas le 1er tour.



Les résultats

Simple hommes

1er tour

Alexandre Bongoût (Mce) 1 bye

Tejraj Pultoo (Mce) b. Sifeddine Larbaoui (Alg) 21-14, 17-21, 23-21

Khabir Teeluck (Mce) b. Souhaib El Nani (Mar) 21-12, 21-5

Melvin Appiah (Mce) bye

2e tour

Alexandre Bongoût (Mce) 1 b. Dillan Kyle Schaap (Af Sud) 21-16, 21-19

Adham Hatem Elgamal (Cmr) b. Tejraj Pultoo (Mce) 21-10, 21-14

Youssof Essam Bahnasy (Egy) b. Khabir Teeluck 21-9, 21-17

Davies Senono (Oug) 2 b. Melvin Appiah (Mce) 21-17, 23-21

1/4 finale

Mohamed Mostafa Kamel (Egy) b. Alexandre Bongoût (Mce) 21-18, 21-10

Adham Hatem Elgamal (Egy) b. Brian Kasirye 3 (Oug) 21-11, 22-20

Kalombo Mulenga (Zam) 3 b. Youssof Essam Bahnasy (Egy) 21-14, 16-21, 21-10

Ruan Snyman (Af Sud) b. Davies Senono 2 (Oug) 23-21, 21-15

1/2 finales

Adham Hatem Elgamal (Egy) b. Mohamed Mostafa Kamel (Egy) 21-18, 21-16

Kalombo Mulenga (Zam) 3 b. Ruan Snyman (Af Sud) 21-15, 21-14

Finale

Adham Hatem Elgamal (Egy) b. Kalombo Mulenga 3 (Zam) 21-13, 21-13

Simple dames

1er tour

Shania Leung (Mce) bye

Séphora Martin (Mce)1 b. Houda Erraihani (Mar) 21-5, 21-7

Ganesha Mungrah (Mce) bye

Kobita Dookhee (Mce) b. Sirine Ibrahim (Alg) 21-19- 21-18

2e tour

Rahma Mohamed Saad Eladawy (Egy) b. Shania Leung (Mce) 21-16, 19-21, 21-12

Séphora Martin (Mce) b. Mary Chilambe 4 (Zam) 21-10, 21-11

Ganesha Mungrah (Mce) b. Ginessa Ravigna (Sey) 24-26, 21-12, 21-14

Jonanita Scholtz (Af Sud) 2 b. Kobita Dookhee (Mce) 21-13, 21-14

1/4 finale

Linda Mazri (Alg) b. Rahma Mohamed Saad Eladawy (Egy) 21-17, 21-10

Hana Tarek Mohamed (Egy) b. Séphora Martin (Mce) 21-15, 21-17

Halla Bouksani (Alg) 3 b. Ganesha Mungrah (Mce) 21-8, 21-14

Johanita Scholtz (Af Sud) 2 b. Farida Mostafa (Egy) 21-14, 21-12

1/2 finales

Linda Mazri (Alg) b. Hana Tarek Mohamed (Egy) 21-16, 21-12

Halla Bouksani (Alg) 3 b. Johanita Scholtz 2 (Af Sud) 21-13, 18-21, 21-18

Finale

Halla Bouksani (Alg) 3 b. Linda Mazri (Alg) 21-10, 21-9

Double hommes

1er tour

Tejraj Pultoo-Khabir Teeluck (Mce) bye

Melvin Appiah-Alexandre Bongoût (Mce) bb. Yassine Lamtali-Ayoub Machiche (Alg) 21-7, 21-4

1/4 finale

Yacine Belhouane-Samy Khaldi (Alg) bb. Tejraj Pultoo-Khabir Teeluck (Mce) 21-17, 21-17

Admah Hatem Elgamal-Mohamed Mostafa Kamel (Egy) bb. Melvin Appiah-Alexandre Bongoût (Mce) 25-27, 21-19, 21-18

1/2 finales

Brian Kasirye-Davies Senono (Oug) bb. Admah Hatem Elgamal-Mohamed Mostafa Kamel (Egy) 23-21, 21-19

Yacine Belhouane-Samy Khaldi (Alg) bb. Alex Patrick et Franck Emmanuel Zolobe 21-9, 21-11

Finale

Yacine Belhouane-Samy Khaldi (Alg) bb. Brian Kasirye-Davies Senono (Oug) 21-14, 21-13

Double dames

1er tour

Kobita Dookhee-Shania Leung (Mce) 1 bye

Sirine Ibrahim-Linda Mazri (Alg) bb. Séphora Martin-Ganesha Mungrah (Mce) 17-21, 22-20, 21-13

1/4 finale

Kobita Dookhee-Shania Leung (Mce) 1 bb. Houda Erraihani-Khawla Makrane (Mar) 21-8, 21-7

1/2 finales

Johanita Scholtz-Zani Van Der Merwe (Af Sud) bb. Kobita Dookhee-Shania Leung 1 (Mce) 21-12, 17-21, 21-15

Sirine Ibrahim-Linda Mazri (Alg) bb. Farida Mostafa-Hana Tarek Mohamed 2 (Egy) 21-19, 17-21, 21-10

Finale

Johanita Scholtz-Zani Van Der Merwe (Af Sud) bb. Sirine Ibrahim-Linda Mazri (Alg) 23-21,18-21, 21-16

Double mixte

1er tour

Tejraj Pultoo-Shania Leung (Mce) 1 bye

Melvin Appiah-Kobita Dookhee 4 (Mce) bye

Samy Khaldi-Linda Mazri (Alg) bb. Khabir Teeluck-Séphora Martin (Mce) 21-7, 21-10

2e tour

Yacine Belhouane-Sirine Ibrahim (Alg) bb. Tejraj Pultoo-Shania Leung 1 (Mce) 16-21, 21-12, 21-15

Melvin Appiah-Kobita Dookhee 4 (Mce) bb. Dillan Kyle Schaap-ZaniVan Der Merwe (Af Sud) 21-9, 21-8

1/4 finale

Melvin Appiah-Kobita Dookhee 4 (Mce) bb. Jakim Renaud-Ginessa Ravigna (Sey) 21-7, 21-18

1/2 finales

Samy Khaldi-Linda Mazri (Alg) bb. Melvin Appiah-Kobita Dookhee 4 (Mce) 21-13, 21-16

Yacine Belhouane-Sirine Ibrahim (Alg) bb. Adham Hatem Elgamel-Hana Rarek Mohamed (Egy) bb. 21-17, 21-14

Finale

Yacine Belhouane-Sirine Ibrahim (Alg) bb. Samy Khaldi-Linda Mazri (Alg) 21-14, 21-15