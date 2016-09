BADMINTON—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS: Une vraie déception

La sélection nationale junior a rendu une pâle copie lors des Championnats d'Afrique Juniors (22-29 août) au Maroc, en ne ramenant que trois médailles de bronze dans leur valise. Une bien mauvaise moisson pour cette jeune génération, pourtant très talentueuse, qui n'a pas été à la hauteur des espérances. Il y a deux ans, ils avaient pourtant réalisé une razzia, avec 3 breloques dorées, une d'argent et deux de bronze.

Tout a commencé par la compétition par équipe lors de la semaine écoulée. Les protégés d'Annas Jauhari ont été battus en trois sets par l'Égypte en demi-finales et ont obtenu une médaille de bronze. C'est la paire Melvin Appiah et Kobita Dookhee qui a été la première en action lors des double-mixtes. Face au tandem Hatem Adham et Farida Elbaz, nos deux représentants ont perdu le premier set, 16-21. Ils se sont toutefois bien repris en s'imposant 23-21 lors du deuxième acte. Mais dans le dernier set, les Égyptiens n'ont pas commis d'erreurs en s'imposant facilement 21-11.

En simple messieurs, Alexandre Bongout a eu beaucoup de mal face à l'Égyptien Mohamed Moustafa. Notre compatriote a pris l'avantage au premier set en gagnant 21-13 mais l'Égyptien s'est bien repris pour égaliser à 21-11 et ensuite dicter sa loi lors dans le dernier jeu, 21-19. Menée 2-0, tout faux pas était alors interdit pour la sélection mauricienne en simple dames. Sephora Martin a tenté tant bien que mal de donner la réplique face à son adversaire, Hana Tarem Zaher, mais cette dernière a été beaucoup trop forte, s'imposant sur le score de 21-12, 17-21 et 21-12. Les carottes étaient alors cuites pour les locaux. Les deux autres podiums ont été obtenus en double dames par le duo Shania Leung/Kobita Dookhee et Dookhee/Appiah en double mixte. La délégation composée pour rappel d'Alexandre Bongoût, Melvin Appiah, Atish Pultoo, Khabir Teeluck, Shania Leung, Rheeya Dookhee, Séphora Martin, Ganesha Mungrah, Rajen Pultoo (Team Manager) et Annas Jauhari (DTN), est rentrée au pays jeudi.

Une vraie déception comparée aux trois médailles d'or, une d'argent et deux de bronze récoltées au Botswana en 2014. Julien Paul, Kounal Subbaroyan, Aurélie Allet et Shaama Sandooyea avaient été les grands artisans de la victoire dans une compétition qui coïncidait avec les Jeux africains de la Jeunesse (JAJ). Les badistes locaux sont complètement passés à côté de leur sujet. D'ailleurs, cette contre-performance était pour le moins inattendue. À noter que le DTN Indonésien a fait une demande pour participer à un camp d'entraînement à l'étranger mais cela n'a pas abouti. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les jeunes loups ont besoin de frottements, sur une base très régulière, pour être en mesure de progresser.