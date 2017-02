BADMINTON—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE: Kate Foo Kune lancera sa campagne africaine au Brésil

C'est en Amérique du Sud, au Brésil plus précisément, que Kate Foo Kune entamera sa saison 2017. La badiste mauricienne compte s'aligner aux Internationaux de São Paulo qui se tiendront du 8 au 12 mars, puis à l'Open d'Orléans prévu fin mars en France, pour lancer sa campagne africaine et surtout la défense de son titre du simple dames aux Championnats d'Afrique qui se disputeront du 16 au 23 avril à Johannesbourg en Afrique du Sud.

Finaliste pour la toute première fois de sa carrière d'un tournoi européen à Sandefjorden lors des Internationaux de Norvège fin novembre, la n°1 d'Afrique du simple dames va donc renouer avec le haut niveau après plus de trois mois. Dans l'intervalle, Kate Foo Kune s'est remise à l'entraînement avec son club français d'Issy-les-Moulineaux. En fait, elle avait initialement prévu de débuter sa saison au choix entre l'Estonie et la Suède. Mais finalement, c'est le Brésil qu'elle a choisi, ce qui pourrait ne pas être par hasard après sa participation aux Jeux Olympiques de Rio (5-21 août) l'an dernier.

Fin avril 2016, la Mauricienne, 22 ans, avait atteint le 63e rang mondial, son classement le plus haut en simple dames à la BWF, cela au moment même où elle s'était qualifiée pour Rio. Mais cette année, on la verra possiblement moins en déplacement et donc moins engagée à des tournois visant à faire progresser son classement mondial pour entrer dans le top 50, contrairement à ce qu'elle nous disait en décembre.

Par contre, elle porte déjà le regard sur les JO de Tokyo en 2020. « Le classement mondial ne sera pas une priorité cette année, car il me faudra pour cela faire beaucoup de déplacements pour accumuler des points dans des tournois. Cela engagera un gros budget. Mais je souhaite tout simplement faire progresser mon niveau et me préparer pour Tokyo 2020 », explique-t-elle.

Cela fait bientôt trois ans que Kate Foo Kune se retrouve au sommet du continent. Une domination qu'elle souhaite prolonger cette année encore à Johannesbourg avec un troisième titre individuel après le Botswana (avril 2014) et les Jeux d'Afrique du Congo-Brazzaville (septembre 2015) qui avaient fait parallèlement office de championnats continentaux. « Cette année, mes objectifs dépendront de mon budget. Mais c'est sûr que les championnats d'Afrique s'imposent comme mon principal objectif. J'y vais pour retenir mon titre ! »

En sus du titre du simple dames, elle avait remporté celui par équipes mixtes au Congo-Brazzaville, après son premier sacre survenu en simple dames et en double dames avec Yeldy Louison en 2014 à Gaborone.