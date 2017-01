BADMINTON—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE: L'équipe nationale reprend les armes lundi

Les Championnats d'Afrique obligent (avril), les badistes remontent très tôt sur les courts cette année. L'entraînement de l'équipe nationale reprend son cours dès lundi avec les meilleurs juniors et seniors, tous placés sous la garde de Sahir Edoo depuis la résiliation du contrat du DTN indonésien Annas Jauhari en octobre. Et en sachant que l'attente risque d'être plus longue que prévue quant à l'arrivée d'un nouveau DTN et que l'échéance va avancer à grands pas sitôt janvier passé, il vaudrait mieux ne pas trop s'y fier, estime-t-on dans le giron.

Mais une chose est sûre: toute l'attention est braquée sur ces Championnats d'Afrique pour lesquels Maurice jouera gros en tant que tenante du titre en équipes mixte et de l'épreuve individuelle du simple dames qui avait sacré Kate Foo Kune. Mais la bonne nouvelle tient du fait que le tournoi par équipes se disputera toujours en formule mixte et que l'équipe mauricienne, sans être trop prétencieuse, serait en mesure de rééditer l'exploit, cette fois en terre sud-africaine après Congo-Brazzaville en septembre 2015.

Elle a conservé la même ossature en comptant notamment sur ses deux expatriées, Kate Foo Kune (France) et Nicki Suam Im Lam (Angleterre), mais encore,Yeldy Louison qui est sur le retour cette année ainsi que la nouvelle vague de l'équipe masculine emmenée par les frères Julien et Christopher Paul et Aatish Lubah. « Nous pouvons toujours compter sur Kate et Nicki, mais encore sur Yeldy et les garçons pour tenter de conserver le titre», confirme à juste titre Sahir Edoo. Yeldy Louison avait décroché l'argent du double dames avec Foo Kune en 2015 Brazzaville après avoir touché à l'or en 2014 à Gaborone avec sa partenaire.

Mais le coach par intérim avoue quand même que « rien n'est gagné d'avance, car il faudra remporter trois matchs au moins pour décrocher l'or. Ce sera toujours difficile face aux grandes équipes telles l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Algérie et la Zambie entre autres. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que les deux expatriées n'ont pas eu l'occasion de s'unir en double dames, ni de jouer avec des partenaires qui sont sur place à Maurice.»

Toujours est-il que Maurice se présentera avec une équipe mixte visiblement plus homogène que celles de ses principaux adversaires. On pense à l'Afrique du Sud qui a perdu sa paire de double hommes, la meilleure du continent avec le départ à la retraire de Wilhem Viljoen depuis l'an dernier. Son plus jeune partenaire, Andries Malan se retrouvent ainsi seul. Par contre, la Sud-Africaine Johanita Scholtz, demi-finaliste en décembre des Internationaux d'Afrique du Sud sera à surveiller de même que son compatriote Jacob Maliekal, n°1 africain incontestable du simple hommes depuis plusieurs années maintenant. «Scholtz, si elle n'émerge pas cette année devrait être plus au point à partir de l'année prochaine. Mais depuis 2015, les données ont aussi changé au sein des équipes africaines. Il y a eu la montée des jeunes, comme cela s'est vérifiée aux derniers Championnants d'Afrique juniors (Maroc) où l'Egypte a été sacrée en équipes. Nos adversaires ne sont pas restés les bras croisés. Je pense évidemment au Nigéria et à l'Algerie qui détient des jeunes très prometteurs. Il faudra faire très attention», analyse Sahir Edoo.

Outre le Sud-Africain Wilhem Viljoen, l'emblématique ougandais Edwing Ekiring a également tiré sa révérence, tout au moins sur la scène africaine, indique-t-on. Comme quoi, cette édition des Championnats d'Afrique fera effectivement plus de place aux jeunes loups affamés. Des surprises ne sont pas écartées dans le tournoi individuel.

S'agissant de l'arrivée d'un nouveau DTN annoncée pour fin janvier, les négociations sont bien entamées avec la Grande Péninsule. Mais on craint que son arrivée survienne plus tard que prévue. Ce qui ne serait pas d'une grande aide à la préparation de l'équipe nationale.

Les autres éléments qui ont réjoint la nationale squad sont Alexandre Bongoût, Melvin Appiah, Tejraj (Atish) Pultoo, Kabir Teeluck, Kobita(Rheeya) Dookhee, Séphora Martin, Sandila Mourat, Ganesha Mungrah et Shania Leung, tous des juniors.