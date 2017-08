BADMINTON - CHAMPIONNATS DU MONDE, 21-27 AOÛT  : Paul et Foo Kune éliminés dès le premier tour

Kate Foo Kune, championne d'Afrique en titre, a été la première en entrée en lice pour Maurice à l'occasion des Championnats du monde de Badminton, à Glasgow (21-27 août), en terre écossaise. La porte drapeau national aux derniers Jeux Olympiques de Rio n'a pas fait long feu en simple, s'inclinant en finale contre la représentante d'Indonésie, Lyanny Alessandra Mainaky, en deux sets, 21-11 et 21-16. Classée 60e mondiale, cette dernière a confirmé son statut de favorite contre notre compatriote (73e mondiale). Kate Foo Kune a mené pendant un cours instant dans le deuxième set avant que l'Indonésienne ne revienne au score et fasse la différence.

C'est également la fin de l'aventure poue Julien Paul chez les messieurs mardi. Il a été sorti au premier tour par ni plus ni moins que l'actuel N°5 mondial, le Chinois Long Chen. Le Mauricien a tout tenté mais son adversaire était beaucoup trop fort, le score étant de 7-21 et 9-21 au bout de 29 minutes de jeu. La paire Julien Paul/Aatish Lubah a également connu la défaite contre le duo Belge Matjis Dierickx/Freek Golinski en double hommes, s'inclinant sur le score de 21-16, 10-21 et 21-18. Clap de fin pour l'équipe mauricienne lors de ces mondiaux ou figurent la crème de la discipline. Le niveau était beaucoup trop relevé pour les locaux qui devront se servir de cette expérience pour progresser à l'avenir.