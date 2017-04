BADMINTON—CHAMPIONNE D'AFRIQUE 2017: Kate Foo Kune, l'assurance tout risque

Kate Foo Kune n'a pas tremblé lors de la semaine écoulée pour conserver son titre de championne d'Afrique. La badiste, véritable assurance tout risque, a été une nouvelle fois à la hauteur des évènements, remportant la finale simple dames aux dépens de l'Égyptienne Hadia Hosny en trois manches, 16-21, 21-14 et 21-8. Elle était attendue au tournant et elle n'a pas déçu !

Elle est la reine incontestée du continent. Une fois de plus, Kate Foo Kune a fait parler son expérience et sa maîtrise du haut niveau dans ce sommet africain. Autant dire que de lourdes responsabilités pesaient sur ses épaules, l'échec n'étant pas permis en raison des performances catastrophiques de la sélection nationale à ces Championnats. La porte-drapeau des derniers Jeux olympiques, piquée au vif, a porté haut les couleurs du pays. Bénéficiant d'un bye d'entrée de jeu, elle a pris la mesure de la meilleure Sud-Africaine du tableau, Sandra Le Grange, 21-11 et 21-15, puis des Égyptiennes Menna Eltanany 21-14, 21-6 et Hadia Hosny, 16-21, 21-14 et 21-8 en finale.

La preuve en est que la N°1 du continent n'a pas eu à forcer son talent pour remporter la palme. Elle était d'ailleurs très heureuse d'avoir remporté la victoire. « Ça fait énormément plaisir de savoir que je suis toujours au plus haut niveau Africain. Je suis vraiment très heureuse. Le niveau du simple dame était d'un niveau correct, avec uniquement l'absence de la Nigérianne Grace Gabriel. Nous sommes malheureusement encore loin du niveau mondial, mais j'espère que l'on y arrivera un jour. La pression, on va dire que je connais. Avec les expériences passées que j'ai accumulées dans ma carrière sportive, je sais désormais comment aborder les matches importants. Il faut dire que je m'attendais un peu à conserver mon titre mais rien n'est jamais gagné d'avance », a fait ressortir notre interlocutrice.

Elle avoue également être une grande bosseuse. « C'est le travail qui paie toujours et je suis une compétitrice. Je ne m'avoue jamais vaincu. Je veux toujours progresser, que ce soit techniquement ou tactiquement ou physiquement. Il faut aussi savoir se remettre en question et surtout, avoir une bonne hygiène de vie. C'est la clé du succès », a-t-elle ajouté. Toutefois, l'on retiendra aussi la médaille d'argent de cette dernière aux côtés de Julien Paul. Ils auraient d'ailleurs pu décrocher la timbale, d'autant qu'elle a éliminé dans le dernier carré la paire favorite venant d'Égypte, 21-19 et 21-15. Ils ont toutefois courbé l'échine en finale face aux Sud-Africains Andries Malan/Jennifer Fry en trois manches, 21-19, 19-21 et 21-19.

Le meilleur à venir

Après avoir fait le boulot (une médaille d'or et une d'argent), Kate Foo Kune a regagné la France lundi pour prendre part aux play-offs (phase finale des interclubs). « Je rentre au pays le mois prochain pour quelques semaines de vacances afin de me ressourcer et je prendrais également part aux Internationaux de Maurice en juin », a fait ressortir celle qui vient de terminer ses examens de fin d'études, et dont l'attention sera tournée spécifiquement sur son club d'Issy Les Moulineux pour les semaines à venir.

Kate Foo Kune a, à seulement 24 ans, un beau palmarès à son actif. Cette année, elle s'est également distinguée au 32nd Brazil International Badminton Cup 2017 avec une médaille d'argent en double mixte avec Jonathan Persson. En 2016, elle avait fêté sa première participation aux Jeux olympiques (Brésil) en tant que porte-drapeau. Elle a notamment remporté l'Uber Cup pour la zone africaine avec l'équipe féminine de Maurice et a participé à la phase finale de l'Uber Cup à Kunshan (Chine). Elle a aussi été finaliste des Championnats de France de badminton interclubs mixtes avec Issy les Moulineaux et est vainqueur des Championnats d'Europe des clubs avec Issy Les Moulineaux.

2015 restera gravée dans une pierre blanche avec notamment la triple médaille d'or en simple dames, double dames avec Yeldy Louison et par équipe ainsi que la médaille d'argent en double mixte avec Julien Paul. Lors des 11es Jeux d'Afrique du 4 au 19 septembre au Congo-Brazzaville, elle s'était également adjugée l'or en simple dames et par équipe mixte ainsi que la médaille d'argent du double dames avec Yeldy Louison. Elle s'était aussi distinguée aux internationaux de Zambie, à Lusaka. Le meilleur reste à venir pour la badiste qui a un énorme potentiel.

Bilan : pas de quoi se réjouir !

Les badistes mauriciens n'ont pas été à la hauteur de l'évènement ! La sélection nationale est rentrée au pays avec une médaille d'or uniquement, glanée dans la finale simple dames par Kate Foo Kune, ainsi que l'argent en double mixte (Foo Kune/Julien Paul). Autant dire que dans l'ensemble, les résultats ont été globalement mauvais car, hormis Kate Foo Kune, les badistes n'ont tout simplement pas été au niveau. La grosse déception est venue de Julien Paul, lui qui était attendu au tournant et qui n'a pas été en mesure de faire la différence. Seul rescapé de la phase de poule de l'épreuve individuelle, perdant en demi-finales sur le score de 21-15, 15-21, 20-22 face à l'Algérien Adel Hamek. Ce dernier l'a emporté en trois manches, 15-21, 21-15 et 22-20. La finale a été remportée par ce même Adel Hamek face à son compatriote Ahmed Salah, 21-19 et 21-13.

En double hommes, Aatish Lubah et Julien Paul ont bénéficié d'un bye avant de se faire battre par les Sud-Africains Andries Malan/James Hilton Mcmanus en trois manches, 21-10, 18-21 et 13-21. Lubah et Paul n'ont pas été à la hauteur des espérances. De même qu'en double dames, le duo Kobita Dookhee-Sendila Mourat a été éliminé au stade des quarts de finale, se faisant sortir par la paire les Sud-Africaines Sandra Le Grange et Johanita Scholyz, 11-21 et 13-21. En double mixte, Julien Paul et Kate Foo Kune n'ont pas été en mesure de décrocher la timbale, ratant de peu la médaille d'argent. En 2014, lors de ces mêmes Championnats, Maurice avait remporté l'or en simple et double dames.

Aucune médaille équipes mixtes

Cela ne s'était pas produit depuis bien des années. Les tenants du titre ont sombré 1-4 face à l'Algérie dans le groupe B du tournoi par équipes mixtes, le groupe de la mort, qui plus était composé du pays hôte et du Nigeria. La bande à Kate Foo Kune a aussi subi la loi du géant nigérian 2-3. Un scenario catastrophique dans le sens où Maurice est rentrée sans la moindre médaille du tournoi par équipes mixtes. Elle était condamnée à gagner contre le Nigeria et l'Afrique du Sud pour rester dans la course au titre ou tout au moins garder l'espoir de décrocher une médaille de bronze. Mais c'est un scénario indigeste, qui s'est produit dimanche dernier face à l'Algérie.

Bashir Mungroo, président de l'Association mauricienne de badminton (AMA), n'est toutefois pas déçu de la performance des badistes locaux. « Ils ont commencé leur préparation un peu tardivement et ils doivent maintenant se familiariser à une nouvelle méthode de travail avec la présence de nouveaux entraîneurs. C'est nouveau pour eux comme pour nous d'ailleurs au sein de la fédération. Nous devons nous acclimater à ce changement et le travail va porter ses fruits. Certes, nous aurions pu faire beaucoup mieux compte tenu du potentiel des joueurs, mais nous avons aussi joué de malchance en étant tirés dans une poule difficile. Du côté féminin, l'absence de Yeldie Louison et Nicki Chan Lam a pesé lourd dans la balance et les jeunes qui viennent de monter dans la catégorie senior ont tenté tant bien que mal de tirer leurs épingles du jeu », a-t-il fait ressortir.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que les badistes nous avaient habitués à beaucoup mieux. En 2014 lors de cette même compétition, Maurice avait décroché deux médailles d'or (simple dames Kate Foo Kune, Double dames Louison/Foo Kune) et deux de bronze (double hommes Julien Paul/Kiran Baboolall et dans la compétition par équipes). À deux ans des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) sur nos terres, il faudra mettre les bouchées doubles. Compte tenu du potentiel, les joueurs doivent prétendre à beaucoup mieux.

Les résultats

Simple hommes

Julien Paul

1er tour : bye

1/4 finale b. Adham Hatem Elgamal (Egy) 21-12, 21-11

1/2 finales

Adel Hamek (Elg) b. Julien Paul 15-21, 21-15, 22-20

Ahmed Salah Egy (2) b. Ali Ahmed El Khateeb (Eyg) 21-15, 7-21, 21-14 Finale : Adel Hamek (Alg) b. Ahmed Salah Egy (2) 21-19, 21-13

Simple dames

Kate Foo Kune (1)

1er tour : bye

1/4 finale b. Sandra Le Grange (Af. Sud) 21-11, 21-15

Menna El Tanany (Egy) b. Jonanita Scholtz (Af. Sud) 21-14,11-21, 22-20

1/2 finales b. Menna Eltanany 4 (Eyp) 21-14, 21-6

Finale : Kate Foo Kune (1) b. Hadia Hosny 2 (Egy) 16-21, 21-14, 21-8

Double hommes

Aatish Lubah-Julien Paul

1er tour : bye

1/4 finale

Andries Malan-James Hilton Mcmanus (Af. Sud) bb. Julien Paul-Aatish Lubah 10-21, 21-18, 21-13

1/2 finales

Andries Malan-James Hilton Mcmanus (Af. Sud) bb. Mohames Abderrahime Belardi-Adel Hamek (Alg) 21-17, 21-15

Finale : Koceila Mammeri-Youcef Sabri Medal (Alg) bb. Malan Andries-James Hilton Mcmanus (Af. Sud) 13-21, 21-19, 21-9

Double dames

Kobita Dookhee-Sendila Mourat

1er tour : bye

1/4 finale

Sandra Le Grange-Johanita Scholyz (Af. Sud) bb. Kobita Dookhee-Sendila Mourat 21-11, 21-13

1/2 finales

Michelle Butler Emmett-Jennifer Fry (Af. Sud) bb. Sandra Le Grange-Johanita Scholtz (Af. Sud) 21-15, 22-20

Finale

Michelle Butler Emmett-Jennifer Fry (Af. Sud) bb. Doha Hany-Hadia Hosny 2 (Egy) 21-12, 15-21, 21-12

Double mixte

Julien Paul-Kate Foo Kune

1er tour : bb. Majed Yacine Belaloune-Halla Bouksani (Alg) 21-12, 21-5

1/4 finale : bb. Koceila Mammeri-Linda Mazei (Alg) 21-9, 21-18

1/2 finales : bb. Ahmed Salah-Menna Eltanany 1 (Egy) 21-19, 21-15

Finale: Andries Malan-Jennifer Fry (Af. Sud) bb. Julien Paul-Kate Foo Kune 21-19,19-21, 21-19