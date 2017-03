BADMINTON—EXPERTISE ÉTRANGÈRE: Le Malaisien Yogendran Krishnan en poste

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, et les dirigeants de l'Association mauricienne de badminton ont présenté hier dans les locaux du MJS le coach malaisien Yogendran Krishnan, qui est arrivé à Maurice mardi suivant l'accord qui été conclu il y a deux semaines en Inde par le ministre Toussaint avec la New Vision Badminton Academy de Chennai. Le head coach, qui ne restera pas en permanence à Maurice, rentrera en Malaisie demain et sera remplacé dans les jours suivants par ses deux adjoints.

La New Vision Academy existe depuis dix ans en Malaisie. Elle a ouvert un autre centre depuis dix-huit mois à Chennai et compte également depuis quatre ans une autre cellule en Chine. L'accord qui a été signé entre les deux parties permettra ainsi aux badistes de ces pays d'avoir fréquemment des échanges durant l'année.

« Nous avons trouvé cette nouvelle formule de fonctionnement plus adaptée à nos joueurs au lieu de recruter à plein temps un DTN. Ils n'ont besoin d'un coach que durant sept mois dans l'année pour s'entraîner à Maurice. Durant les vacances scolaires d'avril, d'août et de fin d'année, ils seront à l'étranger pour se perfectionner. Cette formule apportera une nouvelle dynamique », a fait ressortir le président de l'AMB, Bashir Mungroo. Il s'est dit confiant que cette nouvelle formule va fonctionner. C'est le budget qui devait être alloué au nouveau DTN qui sert à financer ce nouveau projet.

Les badistes étrangers feront également le déplacement à Maurice, dépendant de leur disponibilité. En sus de cela, les badistes mauriciens pourront compter sur des sparring-partners étrangers deux fois par an. Quant à Yogendran Krishnan, il sera au moins trois fois en visite à Maurice chaque année afin d'effectuer parallèlement des séances de détection, de formation et de promotion dans les écoles, les gymnases et les centres d'entraînement.

Âgé de 35 ans, Yogendran Krishnan opère à la fois à Chennai et en Malaisie. Il avait participé l'année dernière aux internationaux de Maurice de badminton avec quelques éléments de son académie à Chennai. C'est de là que le projet d'échange est parti. « Mon rôle est d'aider les joueurs d'ici à progresser au mieux. Ils ont besoin de plus de volume d'entraînement. C'est pourquoi j'ai demandé qu'ils s'entraînent de 6h à 9h tous les jours, les samedi y compris, et de 17h à 20h les après-midis », soutient-il.

Jusqu'ici, les séances matinales se tenaient de 7h à 9h pour ceux qui le pouvaient. Depuis qu'il est arrivé mardi, il a eu le temps d'évaluer les badistes et a trouvé qu'ils ont « du potentiel, voire pourraient participer aux Jeux Olympiques. »

Yogendran Krishnan est head coach depuis dix ans. Il a déjà été 26e mondial du simple hommes et 16e mondial du double hommes. Il a été le coach durant quatre ans du quadruple champion d'Afrique, le Sud-Africain Jacob Maliekal, avant que celui-ci ne poursuivre sa carrière depuis deux ans dans l'autre centre basé en Chine.

Il a entraîné l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande en vue des Jeux du Commonwealth 2010 à New Delhi, puis l'équipe nationale du Brésil en vue des Jeux Olympiques qui ont eu lieu l'an dernier dans ce pays. Il compte également des joueurs qui ont pris part aux championnats du monde par équipes hommes et dames (Thomas Cup et Uber Cup).