BADMINTON - INTERNATIONAUX D'ÉGYPTE: Les Mauriciens éliminés en simple

Les badistes mauriciens, Kate Foo Kune (championne d'Afrique en titre), Julien Paul et Aatish Lubah ont démarré vendredi leur campagne africaine lors des Internationaux d'Égypte qui s'achèveront aujourd'hui au Caire. Foo Kune, porte-drapeau de la délégation mauricienne aux derniers Jeux Olympiques (JO), et tête de série (no 1) de la compétition en simple, a déçu en prenant la porte de sortie en quart de finale. Elle a dû s'avouer vaincu face à la Hongroise Daniella Gonda, en deux sets, 19-21 et 17-21. Aatish Lubah n'a lui aussi pas été en mesure de tirer son épingle du jeu, se faisant éliminer très tôt dans la compétition. Tous les espoirs étaient placés sur les jeunes épaules de Julien Paul (no 7), mais lui aussi, il a courbé l'échine en quart, face au tête de série no 3, l'Anglais Sam Parsons, en trois manches, 11-21, 21-18 et 13-21. Pas le temps de chômer pour les badistes puisque juste après la fin de cette compétition, ils prendront la direction du Maroc pour participer à un camp d'entraînement prévu du 30 octobre au 5 novembre, regroupant plusieurs éléments africains. Par la suite, ils prendront part aux Internationaux du Maroc (Casablanca) qui débuteront le 7 novembre prochain qui prendra fin le 10 du même mois.