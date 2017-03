BADMINTON—INTERNATIONAUX D'ORLÉANS: Kate Foo Kune à l'assaut des qualifications

Ce sera sans doute l'épreuve de force en marge des championnats d'Afrique qui se tiendront du 16 au 23 avril à Johannesbourg en Afrique du Sud. Après une place de quarts de finaliste du simple et une finale de double mixte à São Paulo au Brésil au début du mois, la badiste Kate Foo Kune entame dès jeudi les Internationaux d'Orléans en France, un tournoi Challenger très réputé qui accueille quelques grosses raquettes du top 50 mondial.

Le tournoi, qui se tient du 30 mars au 2 avril, comporte un tableau qualificatif de 32 joueuses dont fait partie la Mauricienne. Classée 87e mondiale au 23 mars, elle y a été installée n°1 contre le n°2 à la Taïwanaise Ling Fung Hu (121e) et le n°3 à l'Ukrainienne Natalya Vaoytsekh (113e). Ce sont les trois seules têtes de série de cette phase qualificative. C'est dire que ça va se bousculer déjà aux portes du tableau final où seules huit places de qualifiées sont pourvues en simple dames.

Bénéficiant d'un bye au 1er tour, Kate Foo Kune entrera en action jeudi face à la gagnante du match opposant la Française Mélina Mataireau à la Suissesse Nadia Fankhauser. Et une seule victoire suffira pour l'envoyer dans le tableau final où elle croisera d'entrée le fer vendredi avec la Russe Evgeniya Kosetskaya, 60e mondiale.

Pour l'heure, si la logique est respectée, elle devrait affronter la Suissesse, celle-ci étant classée 219e contre 942e à la Française. Mais Nadia Fankhauser arrive à Orléans avec déjà quatre gros tournois dans les jambes. Elle a disputé tour à tour l'Open d'Autriche, d'Allemagne, le All England Open et l'Open de Suisse, le tournoi britannique étant classé parmi les Superseries Premier.

Reste que pour la n°1 africaine, le tournois d'Orléans s'impose comme un passage obligé avant la défense de son titre en Afrique du Sud. On se souvient qu'en 2015 elle y avait échoué d'entrée dans le tableau final face à la Française Delphine Lansac, 11-21, 15-21, ainsi qu'en double mixte aux côtés du Français Florent Riancho. Lansac est toujours présente cette année.

Mais depuis, Kate Foo Kune a progressé et il y a eu pas mal de tournois qui lui ont permis de le démontrer, notamment les tournois de qualification olympique suivis d'une victoire historique aux Jeux Olympiques de Rio l'an dernier.