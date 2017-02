BADMINTON—INTERNATIONAUX D'OUGANDA 2017: Julien Paul et Aatish Lubah à l'assaut

Les préparatifs s'accélèrent en vue des championnats d'Afrique de badminton prévus du 16 au 23 avril à Johannesbourg en Afrique du Sud. C'est ainsi que Julien Paul et Aatish Lubah s'aligneront la semaine prochaine aux Internationaux d'Ouganda qui se tiendront du 23 au 26 février. Ils auront l'occasion de prendre la mesure du niveau avant l'échéance africaine.

Ce premier tournoi international 2017 permet aux deux badistes de renouer avec le haut niveau depuis la reprise des entraînements effectuée le 9 janvier. Et alors que la signature d'un accord attend toujours d'être conclue pour des échanges avec l'Académie indienne de Bangalore, l'équipe nationale poursuit entre-temps sa préparation avec Sahir Edoo.

« Ce déplacement tombe à pic, car nous venons de reprendre les séances il y a à peine un mois. C'est un tournoi qui va nous apporter plus de confiance tout en nous permettant de jauger notre niveau par rapport à nos adversaires. Ce sera une bonne mise en jambes », assure Aatish Lubah.

On se souvient qu'il avait effectué en novembre et décembre avec Julien Paul une tournée africaine fructueuse en Zambie, Afrique du Sud et au Botswana où ils avaient remporté le double hommes (Zambie) et obtenu une place de finalistes au Botswana. En simple, ils avaient atteint les quarts de finale.

Le tournoi ougandais sera assurément un obstacle à franchir. Julien Paul a été installé n°1, l'Ougandais Edwin Ekiring en 2 et Aatish Lubah en 3, ce dernier se retrouvant dans la seconde partie eu tableau. Le n°1 africain du simple hommes, le Sud-Africain Jacob Maliekal, ne figurant pas dans le tableau, le titre pourrait être favorable à Julien Paul. « Je pourrai tout au moins arriver en demi-finale, voire en finale, car remporter le titre n'est pas impossible », avoue le n°1 mauricien.

« Avec Aatish, nous avons également des chances d'être en finale du double hommes. Il ne dépendra que de nous. Mais ce tournoi nous mettra à coup sûr dans le bain et nous permettra d'obtenir un bon classement dans le tableau aux championnats d'Afrique », poursuit-il. En double hommes, la paire mauricienne se classe 4e du continent derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie.

S'agissant de l'accord qui reste à être conclu avec l'académie indienne pour des échanges entre les deux pays, il nous revient que le ministre Stephan Toussaint devrait se rendre dans la Grande Péninsule le mois prochain avec un membre de l'Association mauricienne de badminton pour procéder à la signature. La question devrait d'ailleurs être abordée cet après-midi au MJS par les membres de l'association lors d'une rencontre que le ministre.

« Nous attendons la signature de cet accord pour connaître exactement la nature des échanges qui auront lieu avant les championnats d'Afrique », affirme pour sa part, Raj Gaya, vice-président de l'AMB.