BADMINTON : Kate Foo Kune perd en finale du double mixte

Après avoir lancé sa saison 2017 en Suède en janvier, la badiste Kate Foo Kune était engagée à São Paulo, à la 32e Coupe internationale du Brésil, un tournoi Challenger où elle a atteint la finale du double mixte en duo avec l'Allemand Jonathan Persson et les quarts de la finale du simple dames. Classée tête de série n°1, la Mauricienne, 100e mondiale du simple dames depuis le 2 mars, s'est fait surprendre par la seule Japonaise du tableau, Haruko Suzuki, qui l'emporte 21-8, 21-9.

Suzuki, qui n'a jamais été mieux classée qu'en novembre 2016 (393e), est en hausse, même si elle se retrouve en ce moment 424e. Sa victoire 21-9, 21-6 en finale face à la Brésilienne Fabiana Silva (2) et 132e mondiale en est la preuve. Elle a validé sa place au tour précédent aux dépens de la Brésilienne Paloma Eduarda Da Silva (4) 21-12, 21-13.

Quant à Kate Foo Kune, elle a gagné son seul match contre la Brésilienne Gabrielle Pereira au 2e tour 21-13, 21-10 avant de s'incliner. Étant la mieux classée du tableau, elle avait obtenu un bye d'entrée. Le tournoi en double mixte lui a mieux réussi. Associée à l'Allemand Jonathan Persson, les outsiders du tournoi qui se retrouvent dans la partie basse du tableau ont écarté d'entrée Lukas Osele et Lisa Iversen (Ita) 21-18, 16-21, 21-15, avant de surmonter les trois tours suivants contre des Brésiliens. Ils l'emportant face à Lucas Constant Da Silva-Thalita Correa 21-9, 21-10, en quarts de finale contre Felippe Cury Fonseca-Paula Pereira 21-13, 21-8, puis contre Luiz Dos Santos- Mariana Pedrol Freitas 21-15, 21-15 en demi-finales. Le titre est revenu aux Brésiliens Hugo Arthuso et Fabiana Silva 21-11, 21-19.

Kate Foo Kune a mis le cap sur la France où elle s'alignera à son prochain tournoi, les Internationaux d'Orléans, un autre tournoi Challenger habituellement fort relevé de la présence de quelques grosses raquettes du circuit européen. « Dans l'ensemble, je suis satisfaite d'être arrivée en quarts de finale au Brésil dans un Challenger », nous a déclaré la n°1 africaine.

Sacrée pour la deuxième année de suite Sportive de l'Année 2016 du MSC le 3 mars dernier, la badiste avait effectué sa rentrée 2017 aux Internationaux de Suède à la Skane Arena en janvier. Classée n°7, elle y a atteint le 2e tour, perdant 8-21, 12-21 contre la Britannique Lydia Jane Powell. Elle avait surmonté le 1er tour au prix d'un match très intense face à la Suissesse Ayla Huser 14-21, 26-24, 24-22.

Avant la Suède, elle a enchaîné une dizaine de tournois internationaux très réputés, dont le Yonex All England Open, le Swiss Open, le Yonex Sunrise India Open, le Malaysian Open, le Victor Dutch International, la phase finale mondiale de la Uber Cup en Chine, cela suivi bien sûr des Jeux Olympiques de Rio, du Polish International, du Yonex Denmark Open et du Norwegian International où elle s'était inclinée en finale du simple dames.

« 2016 a été une très grosse année avec une qualification olympique à Rio et une victoire contre la championne d'Océanie. Je suis contente de voir que mes efforts ont été récompensés à Rio et que toute l’île Maurice est derrière moi. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée », a-t-elle ajouté.