BADMINTON - PRIORITÉS: Un nouveau DTN et les Championnats d'Afrique

A l'exception de la première participation assortie d'une victoire historique de Kate Foo Kune en phase de poule aux Jeux Olympiques de Rio ainsi que la qualification toute aussi historique de l'équipe féminine à la phase finale mondiale de la Uber Cup en Chine courant mai, 2016 laisse plutôt un goût inachevé au bilan du badminton mauricien. Car la pâle prestation des juniors au Championnat continental en août Maroc est restée en travers de la gorge. Elle a entraîné la résiliation du contrat du DTN indonésien Annas Jauhari le 24 octobre dernier. Si la page est tournée, les Championnats d'Afrique seniors 2017 sont attendus avec intérêts en avril en Afrique du Sud.

L'Association mauricienne de badminton s'est donc remise pour la énième fois en quête d'un nouveau DTN qui pourrait débarquer fin janvier afin de remettre techniquement l'équipe nationale à flot. « Nous sommes déjà en négociations avec la Malaisie et l'Inde, mais rien n'a été finalisé à ce stade» explique le vice-président Raj Gaya. Et là encore, il faudra négocier les conditions de salaire en fonction des dispositions financières du MJS. «Le problème se pose toujours à ce niveau par rapport aux exigences des coaches étrangers», rappelle-t-il.

A titre d'indication, l'ex DTN, qui avait débarqué à Maurice le 14 mai 2015, percevait un salaire avoisinant les Rs 125 000 par mois. Ce que l'AMB avait trouvé inacceptable en sachant que les jeunes n'ont pu ramener que trois médailles de bronze, l'une en équipes mixtes et les deux autres en double dames et double mixtes du tournoi individuel des Championnats d'Afrique juniors à Casablanca. « C'est la goutte d'eau. Car durant son passage, il a surtout profité de la belle moisson de médailles aux Jeux des Iles l'an dernier (7 or) sans vraiment construire une bonne relève. Les résultats l'ont bien confirmé au Maroc. Cela a eu des conséquences sur l'équipe nationale qui n'a pas augmenté en nombre et en qualité», résume Raj Gaya.

Par contre, il accorde du crédit aux badistes qui ont tiré leurs épingles du jeu récemment lors d'une tournée en Zambie, Afrique du Sud et Botswana de même qu'aux jeunes qui ont brillé aux Championnats d'Afrique scolaires début décembre à Pretoria. « Julien Paul, Aatish Lubah et Chrsitopher Paul ont livré une belle prestation dans ces trois tournois africains tandis que les jeunes ont raflé toutes les médailles dans le tournoi individuel à Pretioria en sus de l'or par équipes garçons et l'argent par équipes filles. 2016 a été dans l'ensemble satisfaisante sauf en U 19.»

Ceci dit, les regards sont tournés vers 2017 dont les objectifs seront « un peu différents des années précédentes », soutient Raj Gaya. Il les définit en quatre points: 1. La lancement du badminton dans les écoles avec le projet 'shuttle-time'. Ce projet a déjà débuté cette année avec une donation d'équipements au ministère de l'Education pour justement lancer ce sport dans les écoles primaires. La deuxième phase sera lancée dans les collèges. 2. Ouverture des écoles de badminton dans toutes les régions en collaboration avec les municipalités et collectivités locales. A ce jour, le badminton est présent dans les régions de Savanne, Curepipe, Vacoas-Phoenix, Quatre-Bornes, Rose-Hill, Rivière-Noire, Port-Louis, Pamplemousses, Rivière du Rempart, Flacq et Moka. Mais il demeure absent à Grand-Port et à Rodrigues. 3. Des journées porte-ouvertes qui serviront à alimenter les équipes nationales. 4. Constituer des équipes nationales dans les différentes catégories d'âges.

Outre les Championnats continentaux prévus en Afrique du Sud, l'attention sera aussi braquée sur les Championnats d'Afriue U 15 qui Maurice devrait abriter en août. Une demande sera déposée en ce sens au MJS. Le calendrier d'activiés 2017 est en voie d'être achevé.