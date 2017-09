BADMINTON RANKING MONDIAL : Kate Foo Kune grignote cinq places

Une nouvelle mise à jour du classement mondial de badminton a été effectuée le lundi 14 septembre. Après avoir pris la médaille d’or au simple dames lors des championnats d’Afrique en avril dernier, la triple tenante Kate Foo Kune a vu sa position au tableau s’améliorer. Elle a gagné cinq places et cette récente progression lui permet de se positionner au 80e rang. Toujours est-il que l’année dernière elle était 57e.

Tout comme Kate Foo Kune, Sendia Mourat a progressé au classement et a gagné quatre places pour se retrouver 545e mondiale. Deux autres badistes mauriciennes, soit les sœurs Mungrah, Ganesha et Kritisha, ont vu leur rang s'améliorer. Si la première est 619e et a pris cinq places, la deuxième a bénéficié de huit places (671e). Cependant, Kobita Dokhee, Shania Leung, Lorna Bodha, Jeisha Chiniah, Jemimah Leug For Sang, Bhavishasingh Canaye, Vilina Appiah et Nawsheen Bahemia ont toutes chuté au classement.

Chez les garçons, les élites ont toutes perdu des places au tableau mondial. Le meilleur badiste mauricien au classement est Julien Paul. Même si celui-ci a chuté d’une place et se positionne au 116e rang, il devance son frère Christopher, qui se pointe au 300e rang, après avoir perdu quatre places. En double mixte, la paire Julien Paul-Kate Foo Kune est 296e mondiale. Quant à Melvin Appiah et Alexandre Bongoût, ils sont ex aequo et ont perdu le même nombre de places. Ils sont 461e, chutant de cinq places.

Les 17 Mauriciens les plus mal classés se partagent tous le même rang, soit le 1870e.



Filles

Kate Foo Kune 80e (+5)

Sendia Mourat 545e (+4)

Aurélie Marie Elisa Allet 572e (+5)

Ganesha Mungrah 619e (+5)

Kritisha Mungrah 671e (+8)

Kobita Dokhee 871e (-2)

Shania Leung 878e (-1)

Lorna Bodha 878e (-1)

Jemimah Leug For Sang 878e (-1)

Jeisha Chiniah 878e (-1)

Bhavishasingh Canaye 878e (-1)

Vilina Appiah 878e (-1)

Nawsheen Bahemia 878e (-1)



Garçons

Georges Julien Paul 116e (-1)

Christopher Paul 300e (-4)

Melvin Appiah 461e (-5)

Jean Bernard Bongout 461e (-5)

Khabir Teeluck 534e (-3)

Tejraj Pultoo 617e (+4)

Stephan Beeharry 756e (+7)

Domingue Clifford 1025e (+4)

Ashley 1025e (+4)

Vishal Sawaram 1025e (+4)

Soobhan Ajmeer 1025e (+4)

Gilles Allet 1025e (+4)

Eric Renel 1025e (+4)

Thierry Bellepeau 1025e (+4)

Huzair Bhuttoo 1025e (+4)

Tamizhininiyen Canagasaby 1025e (+4)

Mevan Dewoo 1025e +4

Daren Pachee 1025e +4

Tamesh Dookhee 1448e +11

Andrew Seeruthun 1448e +11

Nevin Lufor 1448e +11

David Lo Yuen Cheong 1448e +11

Hemraj Shibchurn 1448e +11

Ranbir Choolun 1870e (-2)

Janess Rujkoomar 1870e (-2)

Faadil Sayed 1870e (-2)

Ved Callychurn 1870e (-2)

Ravin Anthi-Iya 1870e (-2)

Sadashayanand Dumree 1870e (-2)

Giresh Kumar Rampersand 1870e (-2)

Sulaiman Essackjee 1870e (-2)

Helvin Arnachellum 1870e (-2)

Kamlesh Bhoyroo 1870e (-2)

Suhaid Khodabocus 1870e (-2)

Dany Carver 1870e (-2)

Abdul Zaheer Beebeejaun 1870e (-2)

Abdul Zeeshan Beebeejaun 1870e (-2)

Kesaven Veerapen 1870e (-2)

Kailash Choolun 1870e (-2)

Kooshal Pursun 1870e (-2)